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Ivonne Montero acusa a Omar Suárez de provocar el rompimiento con su novio

La actriz trabajo con Omar en la obra de teatro El Sótano, donde renució tras denunciar “malos tratos"; Omar siempre lo ha negado

Mayo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
ivonne montero omar suarez.jpg

Ivonne Montero dice que no volverá a trabajar con Omar Suárez

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La pareja más reciente de Ivonne Montero fue Jonathan Vázquez, un oficial de policía con el que parecía que tendría una relación larga.

Sin embargo, terminaron de manera abrupta a fines de 2025, luego de que Ivonne atravesara por una crisis laboral al renunciar a la obra de teatro El Sótano.
aquella renuncia estuvo rodeada de una polémica debido a su enfrentamiento con el productor Omar Suárez, quien estaba a cargo del montaje.
Montero ha explicado que el motivo de su encono fue que tras pedirle un aumento de sueldo, el productor supuestamente le habría dicho que prefería que se fuera ya que ella “no era nadie”.
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La acusación de Ivonne Montero

Esa es al menos la versión que Montero ha sostenido en diversas entrevistas.
Por otra parte, a ella se le ha acusado de supuestamente retrasar las funciones de la obra por diversas razones, incluyendo que se pasaba lago rato besando a su novio, que entonces era precisamente Jonathan Vázquez.

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Ahora, en una entrevista con “De primera mano”, Ivonne responde de manera frontal a esa acusación.

“Eso jamás pasó. Lo único que pasó es que durante una transición dentro de la obra me encontré en un pasillo con mi novio y le di un beso de piquito. Solamente eso”.

Ivonne Montero dice, de hecho, que su relación comenzó a deteriorarse precisamente por esos escándalos provocados por Omar Suárez.

“Todas esas cosas nos perjudicaron”, dijo Ivonne.

Actualmente, Montero está en otra obra de teatro, en la que incluso trabaja como directora: “Madre Mía: Amor de Madre… Miedo Nacional”.

Ivonne Montero Omar Suárez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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