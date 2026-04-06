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Hallan FETO en una resbaladilla de parque en Azcapotzalco; estaba en una bolsa de plástico

Vecinos confirmaron que se trataba de los restos de un feto.

Abril 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Feto-resbaladilla.jpg

Peritos de la Unidad Móvil de Investigación Forense acudieron al parque para resguardar los restos.

NMás/Reportaje Urbano

En plena Semana Santa sorprendió el hallazgo de un feto que se encontraba dentro de una bolsa en un parque de la alcaldía Azcapotzalco. El hecho que generó profunda indignación se suma a un incremento preocupante de abandono en la Ciudad de México.

Según reportes, fueron los vecinos de la Cerrada Osa Mayor quienes alertaron al número de emergencias 911 después de descubrir una bolsa sospechosa colocada en una resbaladilla dentro del Parque Osa Mayor. Al acercarse, confirmaron que en su interior se encontraba un feto.

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Peritos de la Unidad Móvil de Investigación Forense llevaron a cabo el levantamiento de indicios y recolectaron evidencia para intentar esclarecer los motivos del abandono.

Tras los hechos, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar la procedencia del feto y para deslindar responsabilidades.

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El acordonamiento del área y la intervención de peritos forman parte del protocolo ante este tipo de casos, los cuales necesitarán de un análisis forense más específico para determinar aspectos como el tiempo de gestación, posibles causas de muerte y condiciones en las que fue abandonado.

Este tipo de casos no sólo representa un reto en materia de procuración de justicia, sino también evidencia problemáticas sociales más amplias relacionadas con el abandono, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud reproductiva.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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