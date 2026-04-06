Hallan FETO en una resbaladilla de parque en Azcapotzalco; estaba en una bolsa de plástico

En plena Semana Santa sorprendió el hallazgo de un feto que se encontraba dentro de una bolsa en un parque de la alcaldía Azcapotzalco. El hecho que generó profunda indignación se suma a un incremento preocupante de abandono en la Ciudad de México.

Según reportes, fueron los vecinos de la Cerrada Osa Mayor quienes alertaron al número de emergencias 911 después de descubrir una bolsa sospechosa colocada en una resbaladilla dentro del Parque Osa Mayor. Al acercarse, confirmaron que en su interior se encontraba un feto.

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Hallan un #Feto en la Col. El Rosario en @AzcapotzalcoMx Vecinos de la Cerrada Osa Mayor reportaron el hallazgo de un bolsa con un feto en una resbaladilla del Parque Osa Mayor, este Jueves Santo, el hecho generó sorpresa e indignación entre los vecinos, quienes avisaron al 911 pic.twitter.com/mH2zl3XJ8n — Reportaje Urbano (@LiveReportmx) April 3, 2026

Peritos de la Unidad Móvil de Investigación Forense llevaron a cabo el levantamiento de indicios y recolectaron evidencia para intentar esclarecer los motivos del abandono.

Tras los hechos, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar la procedencia del feto y para deslindar responsabilidades.

El acordonamiento del área y la intervención de peritos forman parte del protocolo ante este tipo de casos, los cuales necesitarán de un análisis forense más específico para determinar aspectos como el tiempo de gestación, posibles causas de muerte y condiciones en las que fue abandonado.

Este tipo de casos no sólo representa un reto en materia de procuración de justicia, sino también evidencia problemáticas sociales más amplias relacionadas con el abandono, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud reproductiva.

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Vecinos localizaron una bolsa con un feto en un parque de la alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX; autoridades trabajan en la zona.



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Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.