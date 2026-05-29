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¿Por qué Emiliano Aguilar nunca perdonará a Nodal? El hijo de Pepe lanza fuerte acusación

El hijo de Pepe Aguilar habló también de su relación con Ángela Aguilar

Mayo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilar nodal.jpg

Emiliano Aguialr y Nodal se acusan mutuamente

Instagram

Emiliano Aguilar ha tenido constantes enfrentamientos con su familia, los Aguilar: desde su papá Pepe hasta sus medios hermanos Leonardo y Ángela.

Sin embargo, esa disputa tiene también un pleito colateral: su pelea frontal contra Christian Nodal, el esposo de Ángela.
Emiliano es el primogénito de Pepe Aguilar pero su relación se rompió desde hace un década, cuando lo arrestaron por tráfico de personas al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos con cuatro personas en la cajuela.
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Pepe apareció públicamente para apoyar a Emiliano e incluso grabó un video en el que dijo:

“Mi hijo no es un delincuente; estamos con él en cuerpo y alma”.

Finalmente Emiliano se declaró culpable pero salió libre tras llegar a un acuerdo con la fiscalía.

El pleito con Nodal

Desde entonces cada vez más su relación se hizo distante hasta llegar a la confrontación total.
En el caso de Christian Nodal, Emilano incluso llegó a retarlo a golpes.

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En un entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino” Emiliano reveló lo que hay detrás de ese reto. De acuerdo con su versión, Nodal le habría hecho una llamada telefónica de madrugada.

“El vato me mando un mensaje a las 3:40 de la mañana e insultó a mis hijas... a mí insúltame lo que quieras pero con mis hijas no”, dice Emiliano en un fragmento de la entrevista que se transmitirá completa este fin de semana.

no se lo va apegar

Emiliano también hizo una declaración radical sobre su relación con Ángela Aguilar.
Dijo que su relación con ella está rota y que no le interesa recuperarla.

Emiliano Aguilar Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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