Karely Ruiz lanza advertencia a los delincuentes que entraron a su casa robar

La Fiscalía General de Nuevo León reveló algunos detalles del robo con violencia de la que fue víctima Karely Ruiz y su familia.

La mañana de este 29 de julio se informó que horas antes, un grupo de encapuchados entró a la casa de la creadora de contenido y los sometieron. “Al esposo de Karely le dieron un cachazo”, dijo el fiscal Javier Flores Saldivar.

También se aseguró que el secuestro fue descartado como móvil del crimen por lo que la investigación ahora se centra en el robo con violencia.

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El comunicado de Karely Ruiz

La propia influencer publicó un comunicado en el que explicó lo que vivieron.

“Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad”.

La influencer respaldó la declaración de las autoridades al asegurar que se encuentran bien de salud.

“Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así”.

Finalmente, señaló que confía en que la investigación tenga resultados y se haga justicia.