Galilea Montijo “alza el vuelo” con su vestido en la primera gala de nominación en La Casa de los Famosos

Raquel Orozco la llama “sastería que no pierde ligereza”.

Es una técnica que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera como diseñadora y que ahora alcanza un punto de perfección con el atuendo que luce Galilea Montijo.

En la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos 2026, la conductora estelar el del reality show se presentó con este diseño de Raquel Orozco que resalta por se un vestido de gala sin tirantes pero ajustado al torso.

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El vestido de Galilea Montijo en la primera gala de nominación 2026

El contraste es evidente con la parte baja del atuendo: una falda estilo princesa en la que se acentúa el volumen.

El tono marfil de la tela contiene aplicaciones superpuestas en terciopelo de color negro que le dan un toque de elegancia.

Pero sin duda el elemento más apabullante es el acabo con las plumas que se distribuyen a lo largo del vestido para darle una sensación de, como dice Raquel Orozco, la ligereza de quien puede volar.

Misteriosa y teatral, Galilea se lució con este vestido que fue alabado en redes sociales por amigos, colegas y estilistas.