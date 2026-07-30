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Galilea Montijo “alza el vuelo” con su vestido en la primera gala de nominación en La Casa de los Famosos

La conductora estelar uso un diseño de Raquel Orozco en la primera gala de nominación

Julio 29, 2026 • 
Alejandro Flores
galilea montijo casa famosos 2026.jpg

Galilea Montijo

Instagram

Raquel Orozco la llama “sastería que no pierde ligereza”.

Es una técnica que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera como diseñadora y que ahora alcanza un punto de perfección con el atuendo que luce Galilea Montijo.
En la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos 2026, la conductora estelar el del reality show se presentó con este diseño de Raquel Orozco que resalta por se un vestido de gala sin tirantes pero ajustado al torso.
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El vestido de Galilea Montijo en la primera gala de nominación 2026

El contraste es evidente con la parte baja del atuendo: una falda estilo princesa en la que se acentúa el volumen.
El tono marfil de la tela contiene aplicaciones superpuestas en terciopelo de color negro que le dan un toque de elegancia.

Pero sin duda el elemento más apabullante es el acabo con las plumas que se distribuyen a lo largo del vestido para darle una sensación de, como dice Raquel Orozco, la ligereza de quien puede volar.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Alejandro Flores

Misteriosa y teatral, Galilea se lució con este vestido que fue alabado en redes sociales por amigos, colegas y estilistas.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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