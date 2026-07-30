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Primera NOMINACIÓN de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién se unió a la placa con Aldo?

Aldo Rendón fue nominado desde la gala de estreno.

Julio 29, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Primera nominación de La Casa de los Famosos México

FB La Casa de los Famosos México

Llegó la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026, y las sorpresas no se hicieron esperar. Aldo Rendón fue nominado desde la noche de estreno de la cuarta temporada.

Hay que recordar que Fede Vigevani es un habitante especial, que es un infiltrado y cómplice del público, a través del canal de WhatsApp oficial del programa. El youtuber no puede nominar por su papel que está vigente por tiempo limitado, y debido a que es el líder, sus compañeros no lo pueden nominar.

Ernesto Laguardia fue el primero en nominar: Le dio 2 puntos a Yanet García y 1 punto a Arantza Ruiz.

Karina Torres nominó: 2 puntos a Luis Chaparro y 1 punto a Flor Vigna.
Ximena Herrera nominó: “Por poca convivencia”, 2 puntos a Moisés Peñaloza y 1 punto a Arantza Ruiz.
Luis Chaparro nominó: 2 puntos a Yanet García y 1 punto a Masad Altamimi.
Arantza Ruiz nominó: 2 puntos a Mariana Ochoa y 1 punto a Ximena Herrera.
Mariana Ochoa nominó: 2 puntos a Yanet García y 1 punto a Arantza Ruiz.
Yanet García nominó: 2 puntos a Arantza Ruiz y 1 punto para Mariana Ochoa, “no he conectado con ella”.
Ese Pérez nominó: 2 puntos a Memo Schutz y 1 punto a Masad Altamimi.
Cynthia Klitbo nominó: 2 puntos a Yanet García y 1 punto a Ximena Herrera.
Masad Altamimi nominó: 2 puntos a Yanet García y 1 punto Luis Chaparro.
Gema Garoa nominó: 2 puntos a Ximena Herrara y 1 punto a Memo Schutz.
Aldo Rendón nominó: 2 puntos a Arantza y 1 punto a Yanet García.
Yahir nominó: 2 puntos a Brianda Deyanara y 1 punto a Arantza Ruiz.
Flor Vigna nominó: 2 puntos a Mariana Ochoa y 1 punto a Yanet García.
Moisés Peñaloza nominó: 2 puntos a Yanet García y 1 punto a Ximena Herrera.
Memo Schutz nominó: 2 puntos a Yanet García y 1 punto a Ese Pérez.
Brianda Deyanara nominó con puntos dobles (por la moneda del destino): 4 puntos a Mariana Ochoa y 2 puntos Gema Garoa

¿Quiénes fueron los primeros nominados de la cuarta temporada?

Aldo Rendón fue nominado por Arantza Ruiz desde la gala de estreno.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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