Cynthia Klitbo reclama a Masad Altamimi por jitomates picados en La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo se ha consolidado esta semana como la encargada de la disciplina dentro de La Casa de los Famosos.

En varias ocasiones ha explotado al decir que está harta de la suciedad en los años, del desorden en la cocina y de la indolencia en algunos de los retos.

Pero sin duda, una de sus mayores confrontaciones fue con Masad Altamimi, a quien reclamó de frente por dos circunstancias.

Desde un día antes, tuvieron un altercado cuando Cynthia preparó la comida y puso un poco de carne de cerdo en el guisado. Masa le reclamó que él no come carne de cerdo.

Los reclamos de Klitbo contra Altamimi

Klitbo esperó un día pero finalmente explotó:

"¿Cuándo me dijiste de los requerimientos especiales en tu dieta? Nunca me dijiste que no comes carne de cerdo”.

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Pero el reclamó no terminó ahí. Siguió con una actitud que Klitbo consideró grosera de parte de Altamimi en la cocina.

“Yo había cortado jitomate para la comida de todos y llegas tú y agarras el jitomate que yo ya había cortado”.

Masad no respondió más que con algunas disculpa pero la actriz no lo soltó e insistió: