Ex compañeros reaccionan al regreso de Mariana Echeverría a La Casa de los Famosos

El regreso de Mariana Echeverría a La Casa de los Famosos terminó con dos años de retiro voluntario.

La conductora y actriz no solamente se mantuvo alejada del reality show en el que participó en 2024, sino de cualquier proyecto de televisión. Lo decidió así luego de que al salir de La Casa de los Famosos enfrentó una fuerte ola de críticas en redes sociales y televisión, incluyendo colegas suyos que hablaron públicamente de pleitos que tuvieron con ella en el pasado.

Durante ese tiempo, documentó un proceso de transformación física y emocional cuyos resultados comenzó a mostrar esta semana al reaparecer como panelista del reality show en la nueva temporada.

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El mensaje de Mariana Echeverría

Mariana se hizo viral puesto que algunos ex compañeros como Gala Montes se mostraron indignados con su regreso, sobre todo porque el público la ha aceptado de buena manera.

Montes, quien se enfrentó a Mariana dentro de La Casa en varias ocasiones, está instalada en la postura de que no se debe perdonar a Echeverría.

Mariana publicó en su perfil de Instagram un largo mensaje junto con las fotos de su regreso:

“Regreso renovada, en paz, feliz y en la mejor versión de mí. Con mi familia completa, el corazón lleno y rodeada de personas que me quieren de verdad”.

Incluso se refirió a críticas y señalamientos como los de Gala Montes.

“Que hablen, que opinen, que el mundo siga girando… que ruede el mundo. Yo seguiré caminando con la frente en alto, porque cuando estás en paz contigo mismo, ninguna tormenta puede detener tu destino”.

El mensaje generó mensajes y reacciones de ex compañeros de Mariana dentro de La Casa de los Famosos.

Uno de los que más llamó la atención fue el de Andrea Legarreta, con quien tuvo una entrevista que se hizo viral: sucedió después de su salida del reality y terminó con Mariana pidiendo perdón.

Ahora, Legarreta reaccionó con emojis de corazones para mostrar su sororidad con ella. Mariana respondió ahí mismo con los mismos emoticones.

Ricardo Peralta, otro ex habitante de La Casa de los Famosos, le escribió: “Amé todo”.

Bárbara Torres, Yurem Rojas, Karla Díaz fueron otros famosos que mostraron su apoyo a la transformación de Mariana.

