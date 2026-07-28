Le quitan la vida a joven embarazada en su octavo mes de gestación; aparece SIN SU BEBÉ en el vientre

“Hemos aumentado a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen contra María Camila Potosí”.

Una joven embarazada de ocho meses, llamada María Potosí, fue hallada sin vida y sin su bebé en el vientre en Colombia. La mujer fue encontrada herida con al menos cuatro puñaladas y ya le habían extraído a su hijo, según la prensa. Había sido reportada como desaparecida cuatro días antes.

Las autoridades abrieron una investigación luego de que las cámaras de seguridad la captaran subiéndose a una motocicleta con una mujer no identificada.

De acuerdo a testimonios, María estaba en la casa de su pareja cuando la mujer con la que aparece en el video, que afirmaba ser su amiga, llegó a buscarla. Dicha persona fue entregada a las autoridades por su familia después de que la reconocieron.

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La expareja de la sospechosa declaró que no regresó a su casa la noche en que desapareció la joven embarazada y que tampoco respondió a sus mensajes. Presuntamente volvió al domicilio al día siguiente actuando “como si no hubiera pasado nada”.

El hombre también aseguró que su expareja le había mentido anteriormente en dos ocasiones diciéndole que estaba embarazada y que, en uno de esos casos, afirmó haber perdido al bebé.

Los agentes creen que al menos hay cuatro personas involucradas en el hecho, aunque hasta el momento no se han realizado más detenciones.

“Hemos aumentado a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen contra María Camila Potosí”, dijo la policía.

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