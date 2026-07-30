Edgar Vivar a sus 76 años descarta el RETIRO, pero confiesa: “Soy realista, sé que el tiempo que me queda es corto”

A sus 76 años, y con una trayectoria que lo ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana, Edgar Vivar demuestra que la edad es solo un número. Tras haber estado internado en terapia intensiva en cuatro ocasiones, el actor confiesa que aprendió la lección más valiosa de su vida: la existencia es un viaje muy corto y hay que hacerlo con la maleta vacía de rencores.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Edgar Vivar abrió su corazón para hablar del cariño incondicional del público y de cómo vive su presente, dejando claro que el retiro no está en sus planes.

¿Qué siente del gran cariño que le tiene el público?

Es un halago muy hermoso, y eso es producto del trabajo, de la permanencia que te da la televisión, porque la televisión es un invitado que entra a tu casa sin pedir permiso y cuando la gente te hace parte de su cotidianidad implica un gran compromiso. En mi caso, ser merecedor de ese cariño y aceptación, que la gente te reciba con una sonrisa o que te salude en la calle, es impagable.

¿Qué lo mantiene con esa energía y esas ganas de seguir trabajando?

El haber estado en terapia intensiva cuatro veces me hizo darme cuenta de algo tan evidente, que todo mundo dice, pero es cierto: la vida es muy corta, es una, y cuando lo experimentas, te das cuenta de que es verdad y de que no vale la pena cargar con resentimientos, corajes, envidias ni nada de eso, porque la vida es un viaje muy corto. Y como buen viaje, hay que ir ligero de equipaje. Esas cosas (sentimientos negativos) crecen mucho, entonces yo trato de vivir y de viajar ligero de equipaje.

¿Cómo es su vida en este momento?

Estoy bien, con mucho trabajo, gracias a Dios. Terminamos las temporadas 20 y 21 de Vecinos y ya se está gestando la próxima temporada, programada para fin de año. Este año tengo dos guiones para hacer cine, uno en México y otro en Sudamérica… en fin, soy muy afortunado, me hablan y yo puedo escoger lo que quiero.

¿Ha considerado, en algún momento, retirarse del medio?

No, mientras Dios me permita tener lucidez y humanamente pueda desempeñar un trabajo con dignidad, seguiré haciéndolo. No tengo la necesidad económica, pero pienso que el hecho de no dedicarte a nada es abandonarte a ti mismo, una manera de dejar de vivir, y yo no podría concebir estar sin hacer nada. Necesito estar trabajando, me gusta mi trabajo, estar conviviendo con mis amigos actores; para mí realmente es algo muy hermoso.

¿Cuál es su mayor sueño en este momento?

Seguir vivo (risas). No tengo expectativas a largo plazo, soy realista, tengo 76 años, ya pasé más de la mitad de mi vida, tengo los pies en la tierra y sé que el tiempo que me queda es corto. Entonces, dentro de lo que me permita este plano terrenal, quiero disfrutar y hacer cosas bonitas.