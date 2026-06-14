Las escalofriantes fotos y videos que dejó la mujer que murió en el bungee tras ser arrojada sin cuerda

“Bienvenida a bordo a Entre Cuerdas”, dice uno de los brazaletes que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas mostró en su cuenta de Instagram.

Y lo hizo en una historia que publicó minutos antes de la tragedia que desencadenó su muerte: tres trabajadores de Entre Cuerdas la cargaron para llevarla hasta la orilla de un puente (como lo hacían con todos los que contrataban sus servicios) y la arrojaron al vacío... sin darse cuenta de que habían olvidado ponerle el arnés y atarla a la cuerda del bungee.

La policía de Brasil (el evento ocurrió en Sao Paulo) tiene a 6 detenidos y hay dos prófugos.

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La caída de María Eduarda fue grabada desde varios ángulos por los turistas que esperaban su turno, incluyendo, presuntamente, uno grabado por su novio.

🔥🚨LATEST: Footage has released of the moment the 21-year-old woman was accidentally killed when Entre Cordas workers forgot to attach her safety rope and and threw her off the the “Skeleton Bridge” in Limeira, a city in Brazil’s São Paulo state. pic.twitter.com/HBPYXJxcfs — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 13, 2026

Los mensajes que dejó María Eduarda Rodrigues antes de morir en el bungee

María Eduarda Rodrigues de Freitas era profesora de educación física en un gimnasio. Había asistido al Puente del Esqueleto para cumplir el resto de hacer un salto bungee.

En una de las historias de Instagram que publicó antes de su muerte, la profesora puso una foto de la vista que tenía desde el puente hacia el vacío. Agregó la hora (7:31) y una frase que resultó tristemente fatal.

"¿Quién habrá sido el loco queme dejó saltar desde un puente?”

A la luz de lo que sucedió, una de las fotos incluso podría ser interpretada como una señal trágica que Maria Fernanda ignoró. En uno de los extremos del puente, hay un letrero desvencijado en el que sin embargo todavía se alcanza a leer la advertencia: “Riesgo de muerte”. Una foto de ese letrero también lo publicó la profesora.

También hizo un video de uno de los saltos de una persona y lo musicalizó con "¿Qué es la vida?”

Os stories da mulher antes do acontecimento, o pior de tudo é que o noivo dela ainda estava presente no local https://t.co/6c5V7z608o pic.twitter.com/Xtg3xDZlTi — Helena (@lenazeroh) June 13, 2026

Finalmente, mostró los brazaletes que le daban acceso no solamente a saltar, sino a grabar su salto con una cámara portátil en el casco... que curiosamente era el único aditamento que sí llevaba, por lo que esa grabación podría existir.