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Las escalofriantes fotos y videos que dejó la mujer que murió en el bungee tras ser arrojada sin cuerda

Algunas de estas imágenes son interpretadas ahora como señales fatales que lamentablemente ignoró

Junio 13, 2026 • 
Alejandro Flores
bungee mujer.jpg

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas

Instagram

“Bienvenida a bordo a Entre Cuerdas”, dice uno de los brazaletes que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas mostró en su cuenta de Instagram.

Y lo hizo en una historia que publicó minutos antes de la tragedia que desencadenó su muerte: tres trabajadores de Entre Cuerdas la cargaron para llevarla hasta la orilla de un puente (como lo hacían con todos los que contrataban sus servicios) y la arrojaron al vacío... sin darse cuenta de que habían olvidado ponerle el arnés y atarla a la cuerda del bungee.
La policía de Brasil (el evento ocurrió en Sao Paulo) tiene a 6 detenidos y hay dos prófugos.
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La caída de María Eduarda fue grabada desde varios ángulos por los turistas que esperaban su turno, incluyendo, presuntamente, uno grabado por su novio.

Los mensajes que dejó María Eduarda Rodrigues antes de morir en el bungee

María Eduarda Rodrigues de Freitas era profesora de educación física en un gimnasio. Había asistido al Puente del Esqueleto para cumplir el resto de hacer un salto bungee.
En una de las historias de Instagram que publicó antes de su muerte, la profesora puso una foto de la vista que tenía desde el puente hacia el vacío. Agregó la hora (7:31) y una frase que resultó tristemente fatal.

"¿Quién habrá sido el loco queme dejó saltar desde un puente?”

A la luz de lo que sucedió, una de las fotos incluso podría ser interpretada como una señal trágica que Maria Fernanda ignoró. En uno de los extremos del puente, hay un letrero desvencijado en el que sin embargo todavía se alcanza a leer la advertencia: “Riesgo de muerte”. Una foto de ese letrero también lo publicó la profesora.
También hizo un video de uno de los saltos de una persona y lo musicalizó con "¿Qué es la vida?”

Finalmente, mostró los brazaletes que le daban acceso no solamente a saltar, sino a grabar su salto con una cámara portátil en el casco... que curiosamente era el único aditamento que sí llevaba, por lo que esa grabación podría existir.

notas virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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