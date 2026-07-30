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Diseñador acusa a Paulina Rubio de maltrato y revela cuánto dinero le debe por dos vestidos

Michael Costello asegura, sin embargo, que ya no quiere el pago sino sentar un precedente de respeto al trabajo de su gremio

Julio 29, 2026 • 
Alejandro Flores
paulina ruio.jpg

Paulina Rubio con Morat

Instagram

Paulina Rubio se presentó en el Festival de Coachella de este 2026 como invitado de Morat.

La Chica Dorada se sumó al grupo español para interpretar “Mi vicio”, un dueto que grabaron hace 9 años.
Rubio impresionó a la audiencia con un vestido corto plateado estilo escenario, con el corte que se conoce como palabra de honor. Lo completa con un corsé y una falda con pliegues drapeados que aportan movimiento.
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Ahora se sabe que ese vestido que tanto gustó NO lo ha pagado. Y que, de hecho, son dos los vestidos que debe.
Por lo menos esa es la acusación de Michael Costello, un prestigioso diseñador que ha trabajado para estrellas internacionales y que, de hecho, es amigo de Paulina desde hace muchos años.
Costello asegura que la cantante lo contactó dos días antes del concierto para pedirle que le diseñara el vestuario.

¿Cuánto debe Paulina Rubio por los vestidos que usó en Coachella?

En entrevista con “Ventaneando”, contó que fue una proeza lograr lo que ella pedía.

“Pero lo que más me molesta es la actitud que tuvo conmigo”, relató el diseñador.

Contó que tuvo que manejar 5 horas para llegar ese mismo día con Pau y tomarle las medidas. Aun así, lo hizo esperar varias horas.
Y el mismo día del concierto, le llamó con desdén, enojada y molesta porque no le gustó lo que le había confeccionado.
Costello le explicó que le había dejado dos propuestas pero ella insistió en que quería que viajara nuevamente para comprar telas nuevas.

“Me dijo que en dos horas podíamos hacerlo pero no tomó en cuenta que yo tenía que manejar cinco horas para llegar”.
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Ericka Rodríguez

Finalmente el diseñador aceptó, hizo el viaje, rediseñó el vestuario y complació a La Chica Dorada.

En total fueron 2 mil dólares de cada vestido el precio que pactaron: 4 mil dólares en total.
Aunque le prometieron que le pagarían en cuanto terminara el festival, eso no ha sucedido. Y el festival fue el 12 de abril.

“Han sido cuatro meses sin pago. Yo ya no quiero el dinero, todo lo que quiero es sentar un precedente para que los famosos no maltraten a los diseñadores. Conozco muchos casos en que no se les paga":

Paulina Rubio
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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