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Joven no soportó la muerte de su abuela y SE LANZÓ al horno crematorio junto al cuerpo

Le dijo a sus familiares que “no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo”.

Julio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Crematorio.jpg

Un hombre de la India se arrojó al horno crematorio junto al cadáver de su abuela.

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Un hombre de 30 años decidió lanzarse junto al cuerpo de su abuela en el momento en el que introducían el cadáver a un horno crematorio. Los hechos tuvieron lugar en Nabadwip, en Bengala Occidental, en la India.

Las impactantes imágenes ya circulan en redes sociales y se han vuelto tendencia. En ellas se observa como el sujeto, identificado como Indrajit Biswas, se arroja para abrazar el cadáver de su abuela justo en el momento en el que ingresan el cuerpo al horno crematorio.

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De inmediato, los trabajadores del lugar reaccionaron con rapidez para sacar al hombre de la plancha, y aunque lo hicieron no pudieron evitar que éste sufriera quemaduras graves.

El individuo fue llevado de urgencia al hospital donde ingresó a cuidados intensivos por la gravedad de las quemaduras.

En tanto, los médicos indicaron que se afectó gran parte de la superficie corporal y las vías aéreas superiores. Indrajit Biswas permanece bajo asistencia respiratoria mecánica y con un pronóstico estrictamente reservado.

Sobre la muerte de la abuela del joven se sabe que falleció por causas naturales, pero, tal y como aseguran fuentes policiales, el nieto y la mujer mantenían una relación muy estrecha, pues ella lo había criado.

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“Manifestaba constantemente que no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo”, relataron familiares de la víctima a los policías.

Cadáver Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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