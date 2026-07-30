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Mhoni Vidente predice que 2 campeones del mundo harán público su amor

La tarotista vaticinó incluso cuando revelarán que son novios

Julio 30, 2026 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente pareja españa.jpg

Mhoni Vidente

Instagram / Getty Images

Mhoni Vidente se sumó a la polémica generada por los futbolistas españoles que se fueron de vacaciones a Ibiza para celebrar que son los mejores del mundo.

Tras derrotar a Argentina en la final, varios seleccionados eligieron el paradisíaco lugar para descansar antes de que empiece la liga.
Entre ellos, hay dos que se han viralizado por el supuesto de que podrían ser pareja: Ferrán Torres y Marcos Llorente.
Hace una semana comenzó la versión de son pareja, debido a unas fotos en las que aparecen junto al mar en actitudes de mucha cercanía.
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Esos rumores crecen ahora por a interacción que han comenzado a evidenciar en sus perfiles de Instagram, donde publican fotos y se responder con mensajes cifrados que parecen confirmar un encuentro romántico.
Ferrán es actualmente el héroe del futbol español pues anotó el gol del triunfo en la final.

¿Ferrán Torres y Marcos Llorente son pareja?

Para Mhoni Vidente, los rumores son ciertos.

“Se ven preciosos y los dos se ven muy bien juntos”, dijo Mhoni mientras les tiraba el tarot.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Alejandro Flores

Y una vez que vio las cartas de su futuro, la predicción fue unívoca:

“Aquí la predicción es que sí van a dar a conocer que son pareja; a lo mejor este año no pero sí el siguiente año”

Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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