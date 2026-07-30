Mhoni Vidente predice que 2 campeones del mundo harán público su amor

Mhoni Vidente se sumó a la polémica generada por los futbolistas españoles que se fueron de vacaciones a Ibiza para celebrar que son los mejores del mundo.

Tras derrotar a Argentina en la final, varios seleccionados eligieron el paradisíaco lugar para descansar antes de que empiece la liga.

Entre ellos, hay dos que se han viralizado por el supuesto de que podrían ser pareja: Ferrán Torres y Marcos Llorente.

Hace una semana comenzó la versión de son pareja, debido a unas fotos en las que aparecen junto al mar en actitudes de mucha cercanía.

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Esos rumores crecen ahora por a interacción que han comenzado a evidenciar en sus perfiles de Instagram, donde publican fotos y se responder con mensajes cifrados que parecen confirmar un encuentro romántico.

Ferrán es actualmente el héroe del futbol español pues anotó el gol del triunfo en la final.

¿Ferrán Torres y Marcos Llorente son pareja?

Para Mhoni Vidente, los rumores son ciertos.

“Se ven preciosos y los dos se ven muy bien juntos”, dijo Mhoni mientras les tiraba el tarot.

Y una vez que vio las cartas de su futuro, la predicción fue unívoca: