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Influencer atropella a su hija al salir de la cochera y publica fotos en el hospital con la pelvis fracturada

Kelly Hopton-Jones vivió una tragedia primero, pero también un milagro más tarde

Abril 17, 2026 • 
Alejandro Flores
influencer atropella a su hija.jpg

Kelly publicó fotos de su hija en el hospital

Instagram

“Hoy ocurrió una verdadera pesadilla para nuestra familia”, escribió Kelly Hopton Jones, una creadora de contenido enfocada en consejos para una buena crianza.

Contó que, como todos los días, ella se subió a su coche para llevar a una de sus hijas, Lily, a su clase de actuación. Su esposo Bryan estaba en casa junto con su otro hijo, Henry, ya que ambos los alcanzaría más tarde.
Pero la tragedia sucedió en un minuto: Bryan salió de la casa para poner a Lily dentro del auto y en ese instante perdió de vista a Henry.

“En cuestión de segundos, nuestro hijo fue atropellado por nuestro propio auto; yo estaba conduciendo. Nuestros vecinos intervinieron de inmediato y se llevaron a Lily, mientras nosotros corríamos a una sala de emergencias”, contó la influencer.

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¿Quién es Kelly Hoton-Jones?

Usualmente, Kelly muestra en sus redes sociales cómo es su vida desde que se convirtió en madre. Desde un punto de vista humorístico, hace videos, por ejemplo, para enseñar a recuperar la vida cotidiana mientras se cría a los niños: desde correr un maratón hasta arreglar los muebles de la casa.
Por supuesto también da consejos sobre la mejor forma de educar a los niños y enseñarles a confiar emocionalmente en ellos para que en futuro sean personas sanas y voluntariosas.
Por eso llamó la atención que ante la tragedia del atropellamiento de su niña, lo que hizo fue publicar fotos que lo muestran en el hospital mientras es atendido por los médicos en esperan del diagnóstico final.

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Esta decisión generó polémica entre sus seguidores, ya que algunos lo consideraron inapropiado.
Kelly contó, a través de estas fotos, el estado de salud de su hijo, comenzando por las buenas noticias.

“Es casi un milagro: la tomografía computarizada muestra que no hay lesiones en sus órganos ni en la médula espinal. El examen neurológico es tranquilizador, sin signos de traumatismo craneal o convulsiones”.

Sin embargo, también hubo noticias malas.

“Ella también tiene fracturas en la pelvis que tomarán tiempo en sanar, así como abrasiones (raspones). Lo que se me queda grabado es el doctor diciendo que está lastimada, pero que esto es algo de lo que se recuperará”

Al final, dice, la única certeza que le queda es que esto fue “un milagro”.

notas virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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