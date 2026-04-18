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Maestro Shifu compra un auto como el de “Rápidos y Furiosos” pero termina incendiado el mismo día

Tras un altercado con policías de la Ciudad de México, el creador de contenido no pudo realizar el drifting (viraje extremo de autos) que había planeado

Abril 17, 2026 • 
Alejandro Flores
maestro shifu.jpg

Maestro Shifu no pudo manejar su Eclipse

Captura Kick

El creador de contenido Maestro Shifu (su nombre de pila es Adriano Zendejas) promovía en calles de la ciudad de México un evento de drifting cuando tuvo un altercado con la policía.

El drifting es una práctica de manejo de automóviles en la que se hacen virajes extremos y se volvió popular a partir de la saga de películas de “Rápidos y Furiosos”.
Maestro Shifu convocó a la organización de un drifting la noche de este 16 de abril, en donde incluso compró en ese mismo momento y al contado un coche: un Mitsubishi Eclipse tuenado igual que el que sale en la película.
Sin embargo, no llegaron a ejecutar ningún viraje porque llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
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¿Qué pasó con maestro Shifu y la policía de la Ciudad de México?

Maestro Shifu estaba haciendo transmisión en vivo y en el video se ve la llegada de las patrullas mientras el creador de contenido las señala y dice: “fugas, fugas”.
Al intentar subirse a su coche recién comprado, no abrieron las puertas y la policía lo rodeó y entonces comenzó una discusión acalorada en la que Maestro Shifu acusó a algunos elementos de golpear el coche y tratar de deñar sus llantas.

Luego de varios minutos de caos, el creador de contenido subió a otro auto avanzaron. Más adelante, decidieron volver para recuperar el Eclipse pero lo encontraron incendiándose en la parte del cofre.
Maestro Shifu y varios de sus colaboradores corrieron hacia auto y pidieron ayuda para apagarlo mientras a un costado se ve a una patrulla con un policía que observa la acción.

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En redes sociales, algunos seguidores del influencer aseguran que un colaborador de Shifu finalmente pudo entrar al Eclipse y, en medio del caos, avanzar unas calles, perseguido por la policía.

@giovannicontreras223

♬ sonido original - Gio Contreras

Las razones por las que lo encontraron en llamas no ha sido aclarado y algunas versiones aseguran que finalmente el Eclipse terminó en el corralón, mientras que el creador de contenida asegura que algunos policías golpearon a sus “guardaespaldas”.

Adriano Zendejas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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