Ana Bárbara “no tiene escrúpulos: Corrió a sus hijos de la casa para que regresara Ángel Muñoz”

La presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara con una periodista de Costa Rica sigue teniendo consecuencias luego del escándalo, pero ahora se dice que la cantante corrió a sus hijos con tal de perdonar a su marido y que regresara a casa.

El Gordo Y La Flaca había descubierto que Ángel Muñoz ya no vivía con la Reina Grupera, y que se había ido a un departamento que utilizaban como bodega. Sin embargo, esta situación podría haber cambiado, luego de los reportes sobre el perdón otorgado por Ana Bárbara.

Sin embargo, parece que el perdón a la infidelidad venía con una condición: que sus hijos Emiliano y José María se fueran de la casa, para que Ángel Muñoz volviera.

Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante, y en entrevista con Pancho Ugalde, él hermano de Ana Bárbara, confirmó:

“Ojalá que se hubieran salido. Los corrió ella, porque prefirió que regresara el hombre. Les pidió que se fueran, que agarraran sus cosas, porque iba a regresar Ángel”.

El hermano de Ana Bárbara se pronunció en torno al escándalo que señala al esposo de la cantante. YouTube/Getty Images

Pancho Ugalde no escatimó en declaraciones: “Mi hermana no tiene escrúpulos ahorita, la desconozco. Y yo he sido muy tapadera de ella en muchas cosas pero no estoy dispuesto a taparle el ojo al macho”.

“La familia es la familia, pero no tengo por qué cuidar, la señora los corrió porque prefiere estar con el hombre”.

Por si fuera poco, el también compositor aseguró: “Desde que comenzó la relación con este tipo, todo vino mal. El tipo entró con otro nombre a la familia, después mi hermana le perdona eso; luego llega con un perro y hace mentir a los chavos (hijos de Ana Bárbara), después corre a mi mamá. Este tipo alejó a toda la gente que ama a Ana Bárbara, la alejó”.

Gustavo Adolfo Infante dijo que se comunicó con El Pirru (padre de uno de los hijos que presuntamente fueron corridos) pero no quiso decirle la ubicación del joven por su seguridad.

Por lo pronto, no hay declaraciones de Ana Bárbara, ni sobre el supuesto perdón por la infidelidad, ni por haber corrido a sus hijos, como la acusa su hermano.