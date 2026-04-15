Hombre le CORTA LAS MANOS a su pareja tras una feroz discusión en Chiapas… y su familia lo ayuda a huir

En Chintalapa, Chiapas, se realizó un terrible suceso donde un hombre le cortó las manos a su pareja para después huir. Por ello, las autoridades ya buscan a Pablo ’N’, quien tras cometer el crimen permanece prófugo de la justicia.

Según primeros reportes, los hechos ocurrieron el 13 de marzo pasado, en la colonia Manguitos, cuando la pareja protagonizó una fuerte discusión por la que el sujeto atacó a su novia llamada Ana Luisa, de 27 años, con un machete.

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A pesar de lo trágico y de que la mujer se debate entre la vida y la muerte, Pablo ’N’ habría sido protegido por sus familias para poder escapar, por lo que ya se ha comenzado la búsqueda del criminal.

En tanto, la joven lesionada fue auxiliada por el personal de Protección Civil quienes la trasladaron al IMSS Bienestar para recibir atención médica.

Trascendió que Ana Luisa también recibió golpes de machete en el cráneo, lo que le hacía perder más sangre.

Varios testigos señalaron que el agresor parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol y algunas sustancias.

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Familiares y amigos de la joven mujer han difundido la imagen del agresor para dar con su paradero, mientras ella está internada en un hospital de la localidad donde su estado de salud se reporta como grave.