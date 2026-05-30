La mamá de Poncho de Nigris anuncia que entrará a un reality que la sacará de pobre, y no es LCDF

Doña Alegría iba a estar en la Casa de los Famosos México en este 2026.

Sin embargo, una indiscreción de su hijo Poncho de Nigris echó por tierra las negociaciones. La productora Rosa María Noguerón explicó que una de las reglas para la elección de los habitantes es que se mantenga en absoluto secreto hasta el día que se hace la revelación oficial.

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Cuando Poncho dijo públicamente que le habían hablado para pedirle que su mamá entrara el reality, echó a perder la negociación.

Doña Alegría, sin embargo, dice que no le guarda rencor y que por el contrario, le agradece su indiscreción.

“No saben la cantidad de realities que me han llamado para querer que entre”, dijo doña Lety en una transmisión en vivo.

¿Por qué Doña Alegría rechaza todos los realities?

De acuerdo con su testimonio, ella misma comentó una travesura al arruinar los planes de Yetus de también entrar a La Casa de los Famosos.

Yetus es el mejor amigo de Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada.

“Yo no tuve la culpa de no entrar a La Casa de los Famosos. Claudio Obregón le habló a Poncho, ese fue el error, a mí no me hablaron”.

Pero asegura que su futuro es todavía mejor sin La Casa de los Famosos por las ofertas que ha recibido.