Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

La mamá de Poncho de Nigris anuncia que entrará a un reality que la sacará de pobre, y no es LCDF

Doña Alegría ya sabe en qué se va a gasta el dinero: una camioneta de lujo

Mayo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
doña alegría.jpg

La mamá de Poncho se alegra de no haber entrado a LCDF

TikTok

Doña Alegría iba a estar en la Casa de los Famosos México en este 2026.

Sin embargo, una indiscreción de su hijo Poncho de Nigris echó por tierra las negociaciones. La productora Rosa María Noguerón explicó que una de las reglas para la elección de los habitantes es que se mantenga en absoluto secreto hasta el día que se hace la revelación oficial.
TE RECOMENDAMOS: Imelda amaga con demandar a Maribel Guardia por daño moral, pero Marco Chacón advierte: “Me canso de contrademandar; tenemos pruebas”

Cuando Poncho dijo públicamente que le habían hablado para pedirle que su mamá entrara el reality, echó a perder la negociación.
Doña Alegría, sin embargo, dice que no le guarda rencor y que por el contrario, le agradece su indiscreción.

“No saben la cantidad de realities que me han llamado para querer que entre”, dijo doña Lety en una transmisión en vivo.

¿Por qué Doña Alegría rechaza todos los realities?

De acuerdo con su testimonio, ella misma comentó una travesura al arruinar los planes de Yetus de también entrar a La Casa de los Famosos.

Más noticias internacionales de impacto:
Khloe-Kardashian.jpg
Hollywood
Khloé Kardashian provoca indignación total tras admitir que AMPUTÓ LAS GARRAS de sus gatos
Ahora, la socialité dice estar arrepentida y asegura que la asesoraron mal.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to
Mayo 26, 2026
Famosos
Muere actriz que LE DISPARÓ A SU NOVIO, un esquiador olímpico, y que dijo que todo “fue un accidente”
Mayo 15, 2026
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
Hollywood
El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney
Mayo 09, 2026
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler fue inducida al coma tras operación de emergencia; esto se sabe de su salud
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cameron-Diaz.jpg
Hollywood
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Yetus es el mejor amigo de Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada.

“Yo no tuve la culpa de no entrar a La Casa de los Famosos. Claudio Obregón le habló a Poncho, ese fue el error, a mí no me hablaron”.

@leticiadenigris56

Ya se quien fue #Alegria🌻 #doñaletyalegria #lety #doñaleticia #platicandocondoñalety

♬ original sound - LeticiaDeNigris56

Pero asegura que su futuro es todavía mejor sin La Casa de los Famosos por las ofertas que ha recibido.

“A todos loes estoy diciendo que no porque voy a escoger algo muy bueno para que me saque de pobre y me compré mi camioneta Mercedes que tanto quiero”.

Doña Lety De Nigris La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Marco-Chacón-Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Imelda amaga con demandar a Maribel Guardia por daño moral, pero Marco Chacón advierte: “Me canso de contrademandar; tenemos pruebas”
Mayo 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
sol leon yeri mua.jpg
Famosos
Revelan cuánto le pagaron a los influencers en La Mansión VIP: “Si no te gusta, cállate”, responde Sol León
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg
Famosos
¿Quién es la novia de Aldo de Nigris, cómo lo conquistó y a qué se dedica? “La vamos a hacer famosa”
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Gomita-Lilith.jpg
Famosos
‘Gomita’ destapa que por volverse cristiana SE LE APARECIÓ ‘Satanás’ y su esposa ‘Lilith’
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Mercado-doctor-Pepe.jpg
Famosos
Paulina Mercado besó al doctor Pepe Bandera en vivo; ¿SE VENGÓ del chisme de su novio y Claudia Lizaldi?
La presentadora formó parte de una dinámica en el programa ‘Sale el Sol’ y terminó recreando una escena que podría haberse salido de control.
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Muerte-violinista.jpg
Famosos
Exviolinista de Pablo Montero e integrante del ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’ pierde la vida a los 39 años
Hace apenas unos días, el músico estaba pidiendo apoyo para un tratamiento que requería.
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Garza.jpg
Famosos
Mariana Garza revela historia paranormal y de cómo la curandera ‘Pachita’ SANÓ DE LEUCEMIA a su abuela
La cantante relató que los médicos habían desahuciado a su abuela y le daban unos meses de vida.
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
arath-adamari.jpg
Famosos
Adamari López y Arath de la Torre se reúnen a 25 años de “Amigas y rivales”
Los ahora conductores recordaron viejos tiempos en Televisa.
Mayo 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero