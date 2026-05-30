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Kim Shantal le pregunta en vivo a Suavecito qué siente por ella; pero él duda

La influencer insistió durante casi un minuto para que le contestara la pregunta

Mayo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
kim shantal suavecito.jpg

Kim ya perdonó a Suavecito sus infidelidades

Instagram

“Esas palabras son más falsas que el amor que decía tenerle a Queen”, se lee en uno de los comentarios en X sobre lo que Suavecito le dijo a Kim Shantal.

La influencer y creadora de contenido estuvo durante 8 horas en una transmisión en vivo en la que anunció productos de belleza.
Como parte de las dinámicas, le pidieron que llamara por teléfono a Suavecito para preguntarle ¿qué siente por ella?
Kim y Suavecito fueron novios hace tres años. Vivieron un romance tórrido pero tormentoso, que quedó marcado por la sospecha de que él le fue infiel a ella. Aunque lo ha negado, los fans de Kim Shantal están convencidos de que Suavecito la engañó con Queen Buenrostro.
Lo cierto es que Queen y él comenzaron un noviazgo que duró hasta que entraron juntos a La Mansión VIP: en la segunda semana, Queen fue expulsada y dos días más tarde entró Kim al reality.
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¿Qué pasó con Kim Shantal y Suavecito?

Algunos suponen que fue una venganza mientras que otros argumentan que es amor verdadero, pero como sea, lo que sucedió dentro de La Mansión es que Kim y Suavecito tuvieron intimidad dos veces.
Al salir de La Mansión, hicieron algunos videos juntos pero hasta ahora no habían oficializado su reencuentro como novios. Por eso la llamada de Kim en vivo a Suavecito para hacerle la pregunta se ha hecho viral.

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Durante un minuto, Suavecito se negó a decirle a Kim qué era lo que sentía por ella. Respondió varias veces con evasivas como “ya te lo he dicho”, “tú ya sabes qué siento”.

Kim, un poco apurada, explicó: “Es que está nervioso, le da pena”.

Luego de largo rato de insistir en que le contestara, Suavecito por fin lo dijo, aunque no del todo contundente:
“Tu sabes que eres y serás...”, dijo a medias.
Shantal le insistió: “que soy qué”.

Finalmente Suavecito completo la frase: “Que fuiste, eres y serás el amor de mi vida”.

Los titubeos de Suavecito no pasaron desapercibidos para los seguidores de la pareja.

“Ni mi marido me ha manipulado tanto”, se lee en uno de los comentarios.

Kim Shantal La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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