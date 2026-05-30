Emiliano Aguilar rechaza la corona de Rey del Mariachi en Estados Unidos: “Yo pa’ qué la quiero”

Emiliano Aguilar rechazó la corona de Rey del Mariachi.

El hijo de Pepe Aguilar estuvo en el evento en Los Ángeles en el que Jesús López, líder del sindicato de los mariachis, haría la coronación de este 2026 como Rey del Mariachi en Estados Unidos.

“Pero yo le pregunté a Alfredo Adame si podíamos coronar a Emiliano Aguilar y me dijo: lo que usted diga”.

López dispuso en ese mismo momento que Emiliano se sentara en el trono (una silla blanca enorme) para ponerle la corona.

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Pero Emiliano la rechazó desde un principio con un ademán que desconcertó a los asistentes.

¿Por qué rechazó Emiliano Aguilar la corona?

El hijo de Pepe Aguilar tomó la corona y dio un discurso para explicar por qué rechazaba ponérsela.

Chucho López dijo:

“Hacemos una labor en pro de todos los mariachis. Y en este momento de parte de todos los mariachis de todo el mundo, Emiliano, te otorgamos la corona”.

Pero Emiliano se negó otra vez:

“Esta corona no es mía, esta corona es para la gente que está sufriendo, para qué me la voy a poner yo”.

El cantante prefirió entonces dedicarle el reconocimiento a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.