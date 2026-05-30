Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Emiliano Aguilar rechaza la corona de Rey del Mariachi en Estados Unidos: “Yo pa’ qué la quiero”

El hijo de Pepe Aguilar también rechazó sentarse en el trono durante un evento público

Mayo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
emiliano aguilar rey del mariachi.jpg

Emiliano Aguilar no quiso sentarse en el trono

Instagram

Emiliano Aguilar rechazó la corona de Rey del Mariachi.

El hijo de Pepe Aguilar estuvo en el evento en Los Ángeles en el que Jesús López, líder del sindicato de los mariachis, haría la coronación de este 2026 como Rey del Mariachi en Estados Unidos.
“Pero yo le pregunté a Alfredo Adame si podíamos coronar a Emiliano Aguilar y me dijo: lo que usted diga”.
López dispuso en ese mismo momento que Emiliano se sentara en el trono (una silla blanca enorme) para ponerle la corona.
TE RECOMENDAMOS: Imelda amaga con demandar a Maribel Guardia por daño moral, pero Marco Chacón advierte: “Me canso de contrademandar; tenemos pruebas”

Pero Emiliano la rechazó desde un principio con un ademán que desconcertó a los asistentes.

¿Por qué rechazó Emiliano Aguilar la corona?

El hijo de Pepe Aguilar tomó la corona y dio un discurso para explicar por qué rechazaba ponérsela.
Chucho López dijo:

“Hacemos una labor en pro de todos los mariachis. Y en este momento de parte de todos los mariachis de todo el mundo, Emiliano, te otorgamos la corona”.
Te puede interesar:
poncho de nigris isis srrath.jpg
Famosos
Hace 3 años dijo que tuvo un romance extramarital con Poncho de Nigris; ahora regresa para contar la verdad
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Ludwika-Saskia.jpg
Famosos
Mientras Saskia defiende a Ludwika por señalamientos de rituales oscuros, hija de Carmen Salinas YA LA DEMANDÓ
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Mariana-Ochoa.jpg
Famosos
Mariana Ochoa le canta a los DEUDORES ALIMENTICIOS, pero quiere colaboración con Christian Nodal
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
momo-burrita-turbulence-.jpg
Famosos
Turbulence EXTERMINA a Burrita Burrona al ELIMINAR todos los videos y Momo Guzmán le envía mensaje fulminante
Mayo 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Cumple-Verastegui.jpg
Famosos
Aracely Arámbula le perdona a Verástegui que la dejó por Ricky Martin, celebran y hasta cantan las de ‘Kairo’
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
rafa sarmiento jime perez la choco.jpg
Famosos
Rafa Sarmiento comparte la evolución de su hijo: “Ir a España fue la mejor decisión”
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores

Pero Emiliano se negó otra vez:

“Esta corona no es mía, esta corona es para la gente que está sufriendo, para qué me la voy a poner yo”.

@nelssiecarrillo2

#fyp #foryoupage #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #emilianoaguilar

♬ original sound - nelssiecarrillo2

El cantante prefirió entonces dedicarle el reconocimiento a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

“Hay raza que ahorita está sufriendo. Yo me voy para mi casa, ¿pa´ qué la quiero? Esta corona es para ustedes”.

Emiliano Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aldo de nigris.jpg
Famosos
¿Quién es la novia de Aldo de Nigris, cómo lo conquistó y a qué se dedica? “La vamos a hacer famosa”
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Gomita-Lilith.jpg
Famosos
‘Gomita’ destapa que por volverse cristiana SE LE APARECIÓ ‘Satanás’ y su esposa ‘Lilith’
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paulina-Mercado-doctor-Pepe.jpg
Famosos
Paulina Mercado besó al doctor Pepe Bandera en vivo; ¿SE VENGÓ del chisme de su novio y Claudia Lizaldi?
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Muerte-violinista.jpg
Famosos
Exviolinista de Pablo Montero e integrante del ‘Mariachi Vargas de Tecalitlán’ pierde la vida a los 39 años
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Garza.jpg
Famosos
Mariana Garza revela historia paranormal y de cómo la curandera ‘Pachita’ SANÓ DE LEUCEMIA a su abuela
La cantante relató que los médicos habían desahuciado a su abuela y le daban unos meses de vida.
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
arath-adamari.jpg
Famosos
Adamari López y Arath de la Torre se reúnen a 25 años de “Amigas y rivales”
Los ahora conductores recordaron viejos tiempos en Televisa.
Mayo 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Monica-Castaneda.jpg
Famosos
‘Ventaneando’ está de luto, confirman la muerte de la hermana de Mónica Castañeda
A través de las cuentas oficiales del programa se dio a conocer la terrible pérdida.
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Constanza-Creel.jpg
Famosos
Constanza Creel LUCE IDÉNTICA a su mamá, Edith González, y ya le dice a la prensa: “sin comentarios”
En redes sociales, usuarios manifestaron su asombro por el gran parecido físico entre ambas, por su manera de ser y por expresarse como lo hacía la actriz ante los medios.
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez