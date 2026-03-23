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Famosa actriz es hallada SIN VIDA en un autobús; viajaba sola y ocupaba el asiento número 20

Para los demás pasajeros, la querida actriz era solo una mujer más en tránsito.

Marzo 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La actriz Mariana Pizarro perdió la vida mientras viajaba a bordo de un autobús.

Policía de Misiones

Una famosa y querida actriz abordó un autobús como una pasajera más. Viajaba sola y ocupaba el asiento número 20 que emprendió el trayecto desde Buenos Aires hacia Posadas.

La ruta era larga, debía cruzar varios kilómetros, sin embargo, todo transcurría con normalidad y nada llamó la atención. Para los demás pasajeros, la actriz era una mujer más en tránsito.

Todo tomó otra dimensión cuando el autobús llegó a la Terminal Quaranta, en Posadas, y el chofer notó que la pasajera no reaccionaba y tras varios intentos por despertarla dio aviso a las autoridades. Luego de revisiones, policías y personal médico confirmaron que Mariana Pizarro había muerto.

La noticia comenzó a circular y tras varias horas de hacerse tendencia se supo quién era la pasajera.

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Se trataba de la actriz, directora de teatro, promotora cultural, activista y defensora de derechos sociales y feminista, Mariana Pizarro, de 55 años, quien había construido una trayectoria entre el arte con la acción pública, escenarios, aulas y espacios de militancia.

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Las primeras revisiones indicaron que Pizarro no tenía signos de violencia. La investigación quedó en manos de las autoridades, quienes esperan que la autopsia determine las causas de su muerte.

El cuerpo de Mariana fue retirado y más tarde, entregado a su familia.

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La noticia de la muerte fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordó su recorrido en el teatro y su compromiso con la cultura.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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