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Hallan atados y ENCOBIJADOS a una pareja de abuelitos dentro de una cisterna tras estar desaparecidos

Lilia Aldama y Alejandro Rojas desaparecieron en febrero pasado.

Marzo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Abuelitos-cisterna.jpg

Un matrimonio fue descubierto al interior de una cisterna tras casi un mes desaparecidos.

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Las autoridades de la Ciudad de México investigan el hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de una cisterna en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se trata de una pareja de abuelitos que vivía en el Estado de México.

Lilia Aldama y Alejandro Rojas, ambos de 62 años, se encontraban desaparecidos desde el pasado 14 de febrero.

El matrimonio era buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que la última vez que se les vio fue en el municipio de Tlalnepantla.

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Tras casi un mes sin rastro de ellos, agentes descubrieron sus cuerpos en un predio en donde tenían un negocio en la colonia Bondojito.

Los abuelitos fueron metidos a una cisterna y les echaron cemento, según el comunicador Carlos Jiménez.

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Primeros reportes señalan que vecinos de la zona percibieron un olor fétido, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Trascendió que los restos ya presentaban un estado avanzado de descomposición y fueron recuperados gracias a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

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Finalmente, se sabe que los cuerpos fueron colocados al interior de un contenedor con cemento y depositados en la cisterna del local de andamios que rentaban.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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