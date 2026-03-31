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Famosa modelo italiana fue asesinada por su exprometido… ¡y ahora ROBAN su cabeza de su tumba!

Hace 5 meses, el hombre con el que se casaría le arrebató la vida a sus 29 años.

Marzo 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pamela-Genini.jpg

Tras su asesinato, la modelo Pamela Genini es víctima de otro macabro crimen.

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Como en una película de terror, no fue suficiente el feminicidio del que fue víctima la modelo italiana Pamela Genini, ahora su muerte enfrenta otro macabro capítulo: robaron su cabeza de su tumba.

Hace cinco meses se desató la conmoción en Milán, pues el exprometido de Genini la asesinó en su departamento y recientemente trabajadores del cementerio de Strozza hallaron que la tumba había sido profanada.

Los asaltantes abrieron el féretro de Pamela y cometieron otro delito contra la modelo al decapitarla y llevarse consigo la cabeza y otras partes del cuerpo.

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Ahora, la fiscalía italiana está investigando los hechos aunque ya tienen en la mira a varias personas.

Este hecho ha generado una nueva ola de indignación y horror luego de que su exnovio Gianluca Soncin, de 52 años, entró a su casa y la apuñaló en más de 24 ocasiones hasta quitarle la vida tras no aceptar su ruptura.

Vecinos indicaron que escucharon los gritos de auxilio desde el balcón, sin embargo cuando se acercaron y al tiempo que llegó la policía, ya era tarde.

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Tras el ataque, el exnovio criminal intentó quitarse la vida, pero sobrevivió y fue detenido.

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Pamela era reconocida por su trabajo en el mundo de la moda y por su presencia en redes sociales, donde compartía su estilo de vida y viajes. Saltó a la fama a los 19 años tras participar en el reality show ‘L’isola di Adamo ed Eva’ -La Isla de Adán y Eva-, un programa de citas que tuvo mucha polémica.

En los últimos años se había centrado en su faceta como empresaria y en la gestión de su imagen en las plataformas digitales.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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