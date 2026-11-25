“Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”.

Este 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el diario ‘El País’ publica una historia escrita en el mismo infierno.

Se trata de Ximena Santaolalla, quien reveló al medio que “fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez”, el fundador y quien fue presidente de ‘Grupo Radio Centro’ por casi 30 años.

La radiodifusora que tiene entre sus estaciones ‘Alfa 91.3’, ‘Joya 93.7’, ‘La Z’, ‘Universal’, ‘El Fonógrafo’ y ‘Radio Red’, entre otras, tuvo como líder al hombre que violó a su hijastra desde que la conoció a los 5 años.

“Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”, contó Ximena.

TE RECOMENDAMOS:La escritora tiene la cuenta imposible, dice que quitando los días que viajaba o fechas excepcionales, Aguirre Gómez la violó 2 mil 500 veces.Al tiempo, narró que los abusos terminaron una noche de 1997 cuando se atrevió a abusar de ella mientras dormía en la misma cama que su mamá.

El episodio sirvió para hacer explotar una realidad de la que ya había avisado cuando tenía ocho, 10 y 13 años. El silencio de la familia siempre sirvió para cubrir los abusos, mientras sucedían y también después de suceder. Hasta ahora. “Llevo 38 años esperando este momento”, afirma, segura, la escritora.

Ximena no culpa a su madre por su silencio, era madre soltera y “en aquella época no se decía nada. Era un hombre muy poderoso, me hubiera dejado sin mis hijos y en el loquero”, expresó Adriana Adbó.

La escritora cuenta que sabe de al menos otras cuatro víctimas más y que ella lo denunció en 2019 en Francia, pues en México el delito había prescrito y varios de los abusos ocurrieron allá, sin embargo fue desestimada por ser mexicanos y vivir en México. Ahora se pueden hacer estas denuncias sin importar el tiempo en el que ocurrieron.

Ese mismo año y tras la demanda, Aguirre admitió ser un violentador y firmó un contrato para “hacer donaciones sustanciales” a tres asociaciones infantiles, a mantener la pensión mensual a la madre de la escritora (de la que se divorció hace más de dos décadas) y a concienciar sobre la prevención del abuso sexual en espacios de ‘Grupo Radio Centro’ a cambio de que Santaolalla se abstuviera de denunciarlo penalmente.

En ese contrato, la propuesta era que ella revelara los abusos sólo una vez en una entrevista en su grupo de radio. Él no cumplió con las donaciones y el documento quedó invalidado.

Las consecuencias de la violencia para Ximena han sido brutales. Empezó a ser bulímica a los 12 años y a beber con 13. Estuvo internada ocho meses en una clínica para trastornos alimenticios. Tuvo problemas de autolesiones desde la adolescencia hasta la veintena. De adulta recayó en el alcoholismo y estuvo siete años en ‘Alcohólicos Anónimos’. Tuvo una adicción a las anfetaminas que le provocó hipotiroidismo.

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