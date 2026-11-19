“Reconocemos que la familia no recibió la información con la claridad y oportunidad necesarias”.

Sofía Calderón, de 19 años, murió durante una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monterrey.

La familia de la joven madre reveló que todo en el embarazo transcurrió con normalidad hasta el momento de dar a luz. Ahora reclaman que Sofía murió y les entregaron el cuerpo sin varios órganos.

Según reportes, el nacimiento del menor, llamado Santiago, se dio sin contratiempos mientras que la madre falleció. Y al preparar el cuerpo para los servicios funerarios, el personal y una tanatóloga detectaron la ausencia de las córneas, corazón, páncreas, hígado e intestino delgado.

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La madre de Sofía señaló que no dio ninguna autorización para la donación de órganos y cuestionó las acciones del hospital, ya que nunca fueron informados sobre la extracción de tejidos y órganos.

Según el testimonio recogido por medios locales, al solicitar explicaciones al personal médico, les respondieron que los órganos fueron desechados tras realizarle estudios.

En tanto, la familia interpuso una denuncia penal para esclarecer quién autorizó la extracción, bajo qué procedimientos se realizó y cuál es el paradero de los órganos extraídos.

El IMSS explica qué pasó con los órganos de Sofía Calderón

El personal del hospital de Monterrey emitió una ficha informativa:

“Reconocemos que la familia no recibió la información con la claridad y oportunidad necesarias. Por eso, el IMSS asignará a personal especializado para brindarles atención y acompañamiento permanente y, a solicitud de la mamá, entregaremos una copia del expediente clínico”.

Asimismo, señala que “el Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta profundamente su deceso y reitera su acompañamiento y solidaridad con la familia. El IMSS, comprometido con la transparencia, colaborará con las autoridades competentes en la investigación del caso”.

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Finalmente, destacaron que “directivos del hospital hablaron con su madre (de la fallecida), a quien le informaron que no se le realizó ningún procedimiento en los ojos a Sofía y que sus órganos no fueron desechados, sino que se conservan identificados en el Servicio de Patología de la unidad médica”.