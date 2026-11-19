En el Eje 3 Oriente hay un socavón que, dicen los vecinos, se ha reportado desde hace 6 meses.

Y nunca fue reparado. Hasta que hoy a las 6:10 de mañana aproximadamente, un padre de familia que llevaba a su hijo a la escuela en motocicleta cayó en el hoy y perdió el control del vehículo.

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Un video de dos cámaras de seguridad muestran los dos momentos de la tragedia: primero, cuando trata de esquivar el socavón pero no lo logra, por lo cual pierde el control de la motocicleta. Segundo, cuando choca de frente contra el tronco de un árbol y cae al piso junto con su hijo.

El hombre se llamaba Roger Ángel y murió casi al instante. Aunque en el video se observa que durante algunos segundos se mueve, cuando llegaron los paramédicos certificaron su muerte.

El testimonio de la esposa

Su hijo también sufrió múltiples golpes, sin embargo, ninguno de los servicios médicos que llegaron al lugar quisieron atenderlo a pesar de los ruegos de la madre, quien llegó luego de que su hijo la llamó por teléfono.

“Mi esposo y mi hijo salen a las seis de la mañana; van a la voca 8, mi hijo entra alas 7. Me llama como a las 6:10 para decirme que tuvieron un accidente”.

Cuando llegó al lugar, se percató que su hijo no podía hablar debido a una crisis nerviosa.

“A mi esposo (los paramédicos) solamente le tomaron los signos, le pusieron los chupones y se fueron. A mi hijo no lo quisieron atender las ambulancias”.

▶️ Un hombre que viajaba junto a su hijo en una motocicleta perdió la vida al intentar esquivar un bache e impactarse contra un árbol mientras circulaban en calles de la Venustiano Carranza.



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En medio de la impotencia y el agobio por tener a su hijo en el hospital (fue la propia familia la que lo traslado para ser atendido), la madre habló frente ea cámara en un reporte para Telediario.