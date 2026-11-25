Este martes 24 de noviembre, las actrices Valeria Vera y Morena Valdés se casaron en Monterrey, Nuevo León. Acompañadas de familiares y amigos, organizaron tremenda fiesta para celebrar su unión.

La pareja se comprometió el pasado 28 de marzo. Primero fue Valeria quien le pidió que formaran una familia y dos días después, Morena hizo lo propio, frente a su familia en Monterrey.

Luego de una relación que comenzó a hacerse pública desde mediados de 2025, Valeria y Morena, se dieron el sí en una celebración que estuvo llena de detalles.

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En un video, las novias revelaron detalles del romance como que se conocieron en el teatro y que estuvieron trabajando juntas en la puesta ‘Siete Veces Adiós’ cerca de un año.

Para su boda, el mismo diseñador, ‘Garzón’, se encargó de sus trajes, pero la una no sabía que usaría la otra. Las flores estuvieron a cargo de la madre de Morena, quien tiene un negocio de diseño floral en Monterrey.

El día martes fue elegido para que sus amigos y compañeros, que se dedican a dar funciones los fines de semana, no pudieran faltar.

Los colores principales de la boda fueron verde planta y vino. En general la temática estuvo rodeada de un diseño industrial y neogótico.

¿Quiénes son Valeria Vera y Morena Valdés?

Valeria es actriz, productora y cantante. Ha destacado en la televisión con proyectos como ‘Betty en NY’, ‘El Señor de los Cielos’, ‘María de todos los Ángeles’, ’Nuestro Día’, ‘El Albergue’, ’El Torito’ y ‘El Incorrecto’.

En teatro tiene una larga historia en obras como ‘Amor Sin Barreras’, ‘Hoy No Me Puedo Levantar’, ‘Avenida Q’, ‘Chicas Católicas’, ‘Ni Princesas, Ni Esclavas’, ‘Divorciadas’, ‘Que no se Culpe a Nadie de Mi Muerte’, ‘Rotterdam’, ‘El Lado Otro de la Cama’, ‘Infieles, Famosos e Infames’, por nombrar algunos.

En Cine ‘La Vida Inmoral de la Pareja Ideal’, ‘Macho’, ‘Estrellas Solitarias’, ‘Todo Mal’, ‘Casi Divas’ y ‘Elvira’, sólo por mencionar algunas.

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Morena es cantante, actriz, productora y coach vocal, con experiencia en el teatro musical. A lo largo de su trayectoria ha participado en producciones como ‘Siete veces adiós’, ‘Jesucristo Superestrella’, ‘Los miserables’, ‘Annie, el musical’, entre otros proyectos en los que ha desarrollado distintas facetas de su carrera artística.