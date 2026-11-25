“Hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?”.

El lunes 23 de noviembre, Inés Gómez Mont Arena abandonó Estados Unidos luego de aceptar salir voluntariamente del país, donde permaneció detenida casi tres semanas en un centro migratorio en Florida.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó a la prensa mexicana que la exconductora de ‘Ventaneando’ aceptó el procedimiento de salida voluntaria y fue expulsada del país.

Por su parte, fuentes federales estadounidenses señalaron que viajó en un avión acompañada de sus hijos a España, según el periodista Arturo Ángel del periódico ‘Milenio’.

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Gómez Mont habría acreditado que cuenta con nacionalidad española, además de la mexicana.

Inés ingresó legalmente a Estados Unidos el pasado 13 de enero de 2021, con un permiso temporal, pero vencía el 14 de abril y ella no abandonó el país. Luego, habría ingresado una solicitud de asilo, pero según el diario ‘El Universal’, “una solicitud pendiente NO confiere estatus legal en Estados Unidos”.

Posteriormente, el 30 de octubre fue detenida por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), en Florida, donde residía.

Tras su arresto, fue trasladada al Centro de Detención Migratoria ubicado en Pompano Beach, en el condado de Broward.

Este martes, la agencia EFE informó que el nombre de la exconductora ya no aparecía en la base de datos pública de personas detenidas del ICE, donde había figurado después de su arresto.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Inés Gómez Mont?

Esta mañana la presidenta de México dijo que enviará una nota diplomática a Estados Unidos para cuestionar el por qué permitió que Gómez Mont viajara a España. Esto bajo el conocimiento de que en nuestro país tiene órdenes de aprehensión vigentes.

Además, explicó que al gobierno español ya le solicitaron la extradición de la exconductora de ‘Ventaneando’.

En su conferencia de prensa, la mandataria sostuvo que su gobierno tiene “una queja muy relevante contra Interpol” porque en septiembre retiró a Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga la ficha roja. De manera que “es un tema muy relevante que tenemos con el gobierno de Estados Unidos”.

“Primero, por qué se retiró esta ficha roja y en particular al gobierno de Estados Unidos porque ellos saben que hay una orden de aprehensión”.

Sheinbaum recordó que el pasado 30 de octubre, Inés fue detenida por razones migratorias por las autoridades estadounidenses, pero “como ella entra a Estados Unidos con su pasaporte español, es deportada a España. Entonces nosotros tenemos una queja muy relevante contra Interpol.NO TE VAYAS SIN LEER:Finalmente, sostuvo que “hay todas las pruebas de que se dedicaba a la factura falsa. Entonces, ¿por qué no se extraditó a México?”.