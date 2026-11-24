Poncho de Nigris está más que acostumbrado a los realities: ha estado en varios y sabe lo que implica encerrarse frente a las cámaras. Por eso, cuando su mamá, Leticia Guajardo —mejor conocida como “Doña Alegría”— recibió la propuesta de entrar a La mansión VIP, producida por HotSpanish, el regiomontano no dudó en intervenir… aunque no precisamente para darle órdenes.

En entrevista con TVyNovelas, De Nigris contó cómo ve a su mamá dentro del reality y dejó claro que, pese al hate y a las funas, ella está disfrutando la experiencia.

“Mi mamá trae mucho hate, pero al mismo tiempo hay mucha gente a la que le cae bien y la quiere”.

“Yo, sinceramente, hablé con el HotSpanish y le di la opción de que ella podía entrar, negociamos, entró, y yo la veo contenta. O sea, a pesar de todo el hate, de que la funen, de que digan lo que quieran de ella, yo la veo feliz y eso es lo más importante”, declaró.

Para Poncho, el tema económico pasa a segundo plano: “Aparte del asunto monetario, lo importante es que ella se esté divirtiendo”.

“Tiene 74 años. Obviamente mucha gente no la conoce, y sí está bien chisqueada mi mamá: sí dice muchas cosas, no tiene filtro, y a veces lo hace a propósito, para generar (contenido) también. O sea, ya se la sabe”.

Consciente de su experiencia en realities, Poncho De Nigris intentó aconsejar a su mamá antes de que entrara al show. Sin embargo, la respuesta de Doña Alegría fue contundente: “Siempre doy consejos a los que van a entrar, porque he hecho muchos realities, y más de los que he estado encerrado. Pero ella me dijo: ‘No me des consejos. Yo no necesito tus consejos. Yo soy tu mamá, soy mejor que tú. Yo voy a ganar’”.

Uno de los temas que más le preocupaban a Poncho era que doña Alegría ventilara asuntos familiares, especialmente lo relacionado con su esposa, Marcela Mistral, y con él mismo.

Sin embargo, aceptó que con su mamá no hay manera: “Es imposible limitar. O sea, sí le dije: ‘Trata de no ventilar muchas cosas, temas más personales’, pero no se puede con ella, ya ventiló muchas cosas”.

Sobre si a Marcela le molesta que su suegra hable de ciertos temas, De Nigris fue claro: “Es que ya sabemos cómo es: ya no nos enganchamos, ya no nos enojamos, ya nada más la dejamos”.

Y hasta se animó a bromear con el asunto: “Fíjate, yo le mandé un mensaje muy polémico en el que le dije que, si no me hubiera casado con Marcela, en otra vida me hubiera casado con ella. Ahora le voy a mandar un mensaje diciendo que me voy a separar de Marcela y que quiero casarme con ella y llevármela a Europa (risas)”.

Otro de los frentes que se vienen para la mamá de Poncho es el ring. Y es que, según confirmó, Doña Alegría se subirá a pelear contra doña Crista Montes, mamá de Gala Montes, en Ring Royale.

“Sí, van a estar en Ring Royale, pues ya lo dijeron. A mí me dijo Gala Montes que Crista pega bien fuerte, entonces sí le da miedo a mi mamá, además mi mamá está más grande. Entonces vamos a ver qué onda. La vamos a entrenar entre el Aldito y yo”, señaló.

Sobre por qué no simplemente le da dinero a su mamá sin subirla al ring, Poncho explicó su filosofía: “No, pues porque tiene que trabajar. Mira, yo fomento empleos, entonces yo le digo: ‘En lugar de darte el dinero, te meto a La mansión VIP y te pagan mucho mejor de lo que te pueda llegar a dar’. Entonces, ya saliendo va a tener muchas campañas mi mamá. Aunque muchos crean que está funada, hay mucha gente que me manda mensaje diciendo que la ama. Entonces, entre más dure mi mamá, más trabajo va a tener saliendo. Ya me hablaron de varias producciones que la quieren y eso es lo más importante”.

Eso sí, el conductor no ocultó que la situación económica familiar también pesa: “Yo lo que quiero es que le vaya bien para que ya no me pida, porque no se llena: pide y pide y pide. Y se siente bien gacho cuando llegas a su casa a visitarla y te dice: ‘Necesito dinero para…’, o sea, todo el tiempo, aunque tenga. Porque sí tiene”, concluyó.