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Ana Claudia Talancón sufrió abus0s cuando era niña: “tenía estas cosas BLOQUEADAS”, confesó

Ana Claudia reveló que durante su infancia vivió experiencias que nunca debieron ocurrir.

Octubre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ana Claudia Talancón reveló que fue víctima de abusos en la niñez.

YouTube/Instagram

“¿Por qué me pasó todo esto?, ¿por qué no me cuidaron?, ¿por qué estas personas me hicieron estas cosas que no tenían que haber pasado?”.

Ana Claudia Talancón se suma a la lista de mujeres famosas que han sido víctimas de la violencia y que al ser niñas fueron atacadas por hombres mayores. Apenas ayer, Yuri contaba que su padre estuvo a punto de quitarle la vida a un cliente que la tocó.

En el caso de Ana Claudia, ella manifestó que vivió distintos tipos de abusos, tanto físicos como psicológicos, mismos que permanecieron bloqueados en su memoria durante años.

La protagonista de ‘Soy tu fan’ abundó en que, debido a la edad de sus padres y a que no pasaban por un buen momento, no recibió los cuidados necesarios durante su niñez, lo que derivó en experiencias que, aseguró, nunca debieron ocurrir.

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“También me tocó vivir muchas cosas que no eran para una niña de mi edad, que mis papás por ser tan jóvenes y estar ellos viviendo sus propias vidas, mi mamá me tuvo a los 20, mi papá tenía 24, imagínate, me descuidaron un poquito en algún momento y me pasaron muchas cosas que no tenían que haber pasado”, compartió.

Luego, la intérprete contó que por muchos años no habló de lo que había vivido, lo que la llevó a olvidar gran parte de esas experiencias. Fue hasta que comenzó a explorar el deseo de ser madre que empezó a cuestionarse cómo había sido su crianza.

El proceso la llevó a recordar súbitamente episodios de su infancia que no había logrado reconocer ni procesar.

“Sí, la primera vez que platiqué de estas cosas fue ya hasta grande, porque justo yo tenía todas estas cosas bloqueadas totalmente, de mucha parte ni me acordaba y cuando empecé con la idea de querer ser mamá, cuando empecé a pensar que quería ser mamá, me puse a pensar en qué clase de mamá quería ser, y me acordé de qué clase de papás tuve, qué clase de mamá y qué clase de papá tuve y me acordé de todas estas cosas que me habían pasado y me llegó de golpe”, relató.

Enfrentarse a esos recuerdos fue complicado, reconoció. Y por años se sintió atrapada en el dolor y en cuestionamientos de los adultos que debían cuidarla.

“Me traumé por varios años y sí tuve como 10 años en donde me la pasé muy mal porque caí en el papel de la víctima, en donde ¿por qué me pasó todo esto?, ¿por qué no me cuidaron?, ¿por qué estas personas me hicieron estas cosas que no tenían que haber pasado?, distintas clases de abusos físicos y psicológicos y fue a través de muchísima terapia y distintos tipos de terapia”, expresó.

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Talancón destacó que necesitó alrededor de una década de trabajo terapéutico para afrontar las consecuencias de lo vivido. A través de distintos tipos de terapia, pudo comenzar a procesar sus experiencias y cambiar la manera en que se relacionaba con ese dolor.

Ana Claudia Talancón abusos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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