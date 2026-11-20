“¿Qué haces, estúpida?”. “Vas a ver... naca, ¿por qué corres, estúpida?”.

Un nuevo video coloca a Ximena Pichel, conocida como ‘Lady Racista’ de regreso a la polémica. Y es que circulan en redes sociales imágenes de un altercado con vecinos de un fraccionamiento en Querétaro.

En las grabaciones se escuchan insultos y reclamos, donde resalta el “eres una naca”.

Los hechos habrían ocurrido en el municipio de El Marqués, después de que residentes reclamaran que una mujer permitió que su perro ingresara a un lago artificial donde habitan patos.

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La discusión habría comenzado cuando el perro de Pichel ingresó a un lago artificial del conjunto habitacional. Algunos residentes le reclamaron a la exactriz por permitir que su mascota entrara al agua y alterara a las aves.

En las grabaciones se observa parte del enfrentamiento entre la mujer y los vecinos. Durante la discusión una vecina habría confrontado a ‘Lady Racista’ con un reclamo directo: “¿Qué haces, estúpida?”. “Vas a ver... naca, ¿por qué corres, estúpida?”, habría respondido Pichel.

¿Qué hizo Ximena Pichel y por qué le llaman ‘Lady Racista’?

En julio de 2025, la exactriz se hizo viral luego de verla en videos insultando con expresiones racistas a un policía de tránsito de la ciudad de México.

El incidente ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa, cuando el agente intentaba colocar un inmovilizador a un automóvil Mercedes-Benz que estaba estacionado sin pagar el parquímetro.

En las imágenes se escuchaba a la mujer lanzar comentarios discriminatorios relacionados con el color de piel del oficial. La grabación provocó indignación y llevó a que usuarios de redes sociales a apodarla ‘Lady Racista’.

El policía presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred). El 28 de julio de 2025, un juez la vinculó a proceso por el delito de discriminación.

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Un año después, la defensa de Pichel informó que se había cumplido con las condiciones impuestas, incluido el pago de aproximadamente 97 mil pesos por concepto de reparación del daño al oficial.

Preocupa que tras ser obligada también a tomar terapias para erradicar la discriminación, la mujer no sólo lo volvió a hacer sino que, de nuevo, estaba acompañada por su hijo.