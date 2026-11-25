“Cuando llegué aquí me estresé, se me subió la presión… yo le tengo miedo a los hospitales”.

El cantante Germán Lizárraga estaba listo para ingresar al foro de televisión del programa ‘De Primera Mano’ cuando tropezó con un pequeño escalón, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

‘El Rey de la Banda’ terminó con el rostro golpeado, pero eso no impidió que buscara volver a la emisión liderada por Gustavo Adolfo Infante, aún con vendoletes tras ser atendido por el servicio médico.

“Me acabo de caer aquí en tu estudio. No me fije y mira (me lastimé). Estoy bien, gracias a Dios”, expresó el músico.

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Al tiempo, Infante explicó que “el día de ayer estuvo el gran Germán Lizárraga de invitado y al entrar aquí al foro tuvo un percance. Se tropieza. Germán cae, se golpea en la cara, se golpea el ojo y comienza a sangrar”, dijo.

Luego, agregó: “el equipo médico de ‘Imagen Televisión’ de inmediato hizo una intervención y después de eso se lo llevaron al hospital”, señaló.

En la charla que sostuvo con el periodista, German indicó que, se sentía bien, sin embargo, durante su estancia en la clínica sufrió un descontrol en su salud, pues recordó a su hija Yolanda, quien falleció hace unos meses.

“Llegó un momento en el que me caí y yo les dije que me sentía bien. Agradezco mucho a Gustavo que fue el que me levantó, pero empecé a sangrar… me curaron ahí… Luego pasamos al programa… Yo no quería venir para acá (al hospital). Yo ya sabía que me iban a tener aquí”, compartió.

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Finalmente, manifestó: “Cuando llegué aquí me estresé, se me subió la presión… yo le tengo miedo a los hospitales. Estuve un mes con mi hija en el hospital, falleció… pero ahorita ya me mandaron para allá, para el hotel porque ya estoy bien. Me mandaron a reposar, pero ya mañana vamos a seguir con la ruta”, concluyó.