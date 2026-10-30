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¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?

Desde septiembre de 2021, cuando publicó un comunicado para negar las acusaciones, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont desapareció de la vida pública pero siempre hubo pistas de su paradero

Octubre 30, 2026 • 
Alejandro Flores
inés gomez mont.jpg

Inés Gómez Mont, detenida

Instagram Inés Gómez Mont

Su última aparición en un medio de comunicación fue a través de un enlace con el programa “Ventaneando”.

Sucedió en enero de 2021, cuando todavía no era acusada por la FGR: Inés Gómez Mont participó en el festejo por los 25 años del programa que conducido por Pati Chapoy y en el cual ella participó durante varios años.
Ocho meses después, se dio a conocer la investigación contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, y desde entonces su ubicación fue un misterio.

El arresto de Inés Gómez Mont

Este 30 de octubre, casi exactamente un año después de la detención de su esposo, Álvarez Puga, la conductora Inés Gómez Mont ya también está bajo arresto.
De acuerdo con información del diario Milenio , Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida, pero aún no hay un reporte oficial de parte de autoridades policíacas.
TE RECOMENDAMOS: Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida

Lo que circula es la foto de lo que sería el registro de la detención: se ve a Inés Gómez Mont con una blusa blanca, el cabello negro y largo, suelto, y algo desaliñado, y una minifalda azul. Las manos están esposada y sostiene un papel.

Inés Gómez Mont y su esposo fueron acusados por la justicia mexicana primero por desvío de recursos federales, asignados a temas de seguridad pública.

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Luego se agregaron cargos por peculado, delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero, todo dentro de una carpeta de investigación que sirvió para solicitar una ficha roja a Interpol.

En octubre de aquel 2021, la propia Gómez Mont publicó un comunicado en su perfil de Instagram para negar las acusaciones y afirmar:

“Soy inocente y esto es una injusticia”.

Lo siguiente que se supo de Gómez Mont es que no estaba en México. La mayoría de las versiones periodísticas la ubicaban entonces en su mansión de Miami, Florida, donde vivía prófuga en compañía, supuestamente, de su esposo y sus hijos.

Cronología de Inés Gómez Mont mientras estuvo prófuga

En marzo de 2022, Tita Bravo, exsuegra de Inés, mamá de Javier Díaz, su primer marido, hizo una publicación reveladora en su perfil de Facebook:

“Aviso de último momento. Los prófugos Inés “N” y el Sr. Puga ya están en México”.

De acuerdo con su versión, los esposos estuvieron no en su mansión de Miami, sino en un yate en aguas internacionales para facilitar su evasión de la policía.
Finalmente, aseguró Tita Bravo, entraron a México de manera irregular. No hubo, sin embargo, pruebas de ello.

Durante dos años, Víctor Manuel e Inés desparecieron. Buscados por la Interpol, ambos lograron permanecer prófugos. Incluso Gómez Mont tuvo el atrevimiento de manifestar su duelo por la muerte de Daniel Bisogno, a través de un mensaje que le envío a Pati Chapoy un día después del deceso, el 21 de febrero de 2025.

Los últimos pasos de Álvarez Bravo e Inés Gómez Mont

Siete meses después, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido.
Hace unas semanas, la Interpol informó al gobierno de México que se había retirado esa ficha de localización, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitaría un informe de las razones para hacerlo y pedir que se reactivara la ficha.
Por esos mismos días, Inés Gómez Mont publicó un libro de ficción pero que parece relacionado con su experiencia.

ines gomezmont.jpg

Inés Gómez Mont y la portada de su libro

Inés Gómez Mont / BuscaLibre

El libro de Inés Gómez Mont trata sobre Carlota, una abogado penalista mexicana, brillante y meticulosa.
La sinopsis oficial expone:

“Es una litigante disciplinada y acostumbrada a mantener el control, ha construido una carrera impecable en un mundo donde equivocarse puede costar todo. Hasta que acepta defender a Emilio Zárate, un hombre tan poderoso como peligroso”.

Escrita en tono de thriller, la historia coloca a Carlota frente al sistema judicial mexicano, lo que la lleva a descubrir una red de corrupción y poder.

inés gómez mont
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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