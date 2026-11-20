Kariana Colmenero fue amedrentada durante una transmisión en vivo para el noticiario de Paola Rojas en Imagen Televisión.

“Tengo ganas de vomitar”, declaró horas después del incidente y visiblemente afectada.

Kariana acudió como reportera del noticiario de televisión para hacer una transmisión en vivo de una queja vecinal: un hombre se quejó de que su vecino estaciona su camión de pasajeros enfrente de su cochera.

Mientras sucedía el reporte, el chofer se acercó con el rostro cubierto con la capucha de su sudadera y comenzó a gritar para negar las acusaciones.

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¿Qué le pasó a la reportera del noticiario de Paola Rojas?

Kariana intentó mediar la situación y le ofreció el micrófono para que diera su versión. Pero en ese momento llegó la esposa y comenzó a jalonearla y la agredió hasta quitarle el celular.

“Me sentí vulnerable, muy sola y expuesta en una situación de violencia”, dijo horas después en un video grabado desde su casa.

La periodista contó detalles que no se vieron en televisión de lo que sucedió.

“La señora me jaloneó y me quitó el celular; y junto con un grupo de señoras me rodearon y me intimidaron mientras veía como golpearon a mi compañero camarógrafo”.

Colmenares cuenta que a pesar de que intentó dialogar, la agresividad de las personas aumentó.

Fue hasta minutos después que la cordura se impuso.

“Al final, dialogando logré que esta señora entendiera un poco la situación; me regresó el celular, me pidió una disculpa y logré retirarme del lugar”.