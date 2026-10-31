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Detención de Inés Gómez Mont reaviva viejas listas de sus lujos: bolsas y brazaletes millonarios

Los atuendos de la exconductora de televisión, arrestada este 30 de octubre, se desbordan con marcas de lujo

Octubre 30, 2026 • 
Alejandro Flores
inés gomez mont (1).jpg

Inés Gómez Mont

Instagram Inés Gómez Mont

“Víctor es mi salvador”, le dijo Inés Gómez Mont a Mónica Noguera en una entrevista con Imagen Televisión.

Se lo dijo apenas un año antes de que comenzara el infierno de las acusaciones en contra suya y , precisamente, de Víctor Manuel Álvarez Puga, su marido en ese tiempo.
La detención de Gómez Mont ha hecho viral nuevamente varios mensajes de X (publicados en 2021, cuando esa red social se llamaba Twitter y cuando fue detenida junto con Álvarez Puga) en los que se enlistan los lujos que solía presumir en sus redes sociales.
No hay certeza sobre si esos lujos (bolsas, vestidos, joyas) le pertenecían todos o si algunos eran prestados por las marcas para hacer contenido.

Hay que notar, sin embargo, que a pesar de que las marcas aparecen con mucho protagonismo en las fotos, ella no hace mención de ellas ni las etiqueta dentro de las publicaciones, como sí suele hacerse cuando se trata de un convenio o colaboración con creadores de contenido.
TE RECOMENDAMOS: ¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?

Los lujos de Inés Gómez Mont se viralizan

Entre los bolsos con los que posó en aquella época destaca, por supuesto, el que se considera “el más caro del mundo": un Hermès Himalaya.

Aunque su precio puede variar de manera considerable dependiendo del lugar en que se compre, el estándar indica que en las boutiques de Hermès (en las que es necesario ser cliente VIP para tener un mejor acceso al modelo) el precio está entre 850,000 mil y 1 millón 400 mil pesos. Esto, para las versiones estándar con herrajes de paladio.

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En su perfil de Instagram, está el registro de atuendos en los que cada cosa que traía encima provenía de una marca prestigiosa.
Tomemos de ejemplo la de esta publicación que mostramos a continuación.

El desglose de la foto es así:

  • Blusa sin mangas con bufanda integrada. Marca: Givenchy Precio estimado: Alrededor de 950 a 1,250 dólares. (unos 18,000 a 23,500 pesos).
  • Mules / Mocasines destalonados. Marca: JW Anderson (modelo Chain Loafer Mules en piel negra, caracterizados por la cadena dorada eslabonada en tamaño XXL sobre el empeine). Precio estimado: 640 y $750 dólares (unos 12,000 a 14,000 pesos)
  • Pantalones blancos de corte holgado. Marca / Estilo: Pantalón/culotte de lino o algodón en blanco. Precio estimado: entre 600 a mil dólares (unos 11,000 a 19 pesos).

A eso se debe agregar pulseras y brazaletes

  • Pulsera Van Cleef & Arpels. Precio estimado. 4,500 a 6,000 dólares (unos 85,000 a 113,000 pesos) por pulsera
  • Brazaletes Cartier (Love & Juste un Clou). Precio estimado: Cartier Love: 7,350 dólares (unos 138,000 pesos). Cartier Juste un Clou: 7,500 a 12,500 dólares. (unos 140,000 a 235,000 pesos).

Inés Gómez Mont, en su única declaración pública sobre las acusaciones sobre ella, ha sostenido que es inocente.

inés gómez mont
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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