Adrián Uribe no se detiene. A sus 54 años, el comediante atraviesa uno de los momentos más fructíferos de su carrera: lo vemos en la segunda temporada de Piensa rápido, ya tiene confirmada una tercera, recorre Estados Unidos con su show 50 y pico y se prepara para celebrar sus 35 años de trayectoria con un espectáculo en el Auditorio Nacional el próximo 11 de febrero.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Uribe reflexionó sobre la edad, la familia, las satisfacciones personales y profesionales que le ha regalado El Vítor y lo que significa mantenerse vigente en una industria saturada de contenidos:

“Que hagas una temporada ya es un logro, pero que hagas una segunda, ¡qué chulada!”, expresó. Para él, El Vítor —su personaje ícono— sigue siendo el motor de su éxito, gracias a lo cercano que es al pueblo. “Es un personaje que te lo puedes encontrar en la colonia, en la calle, en el barrio… pero también le llega a la gente bien, porque es un chacal y de repente también se antoja un taquito de suadero”, bromea.

Pero El Vítor no solo le ha dado triunfos profesionales, también le cambió la vida: “El Vítor es el personaje que más me ha dado y en todos los aspectos”, expresa.

Gracias a él conoció a su esposa, Thuany Martins, en los pasillos de Televisa San Ángel. “Nos tomamos una foto, le pedí su teléfono y después, corte a…, resulta que es la conductora que hacía las menciones en la última temporada que hice en 2019 de 100 mexicanos”, recuerda.

Hoy sus hijos disfrutan del personaje tanto como el público. “Un día mi hijo chiquito me hizo que me vistiera de El Vítor para dormirlo, porque no se quería dormir con su papá Adrián. Entonces me puse la peluca y lo dormí, ¡se puso feliz!”, contó entre risas.

Además de verlo en pantalla en la segunda temporada de Piensa rápido, Adrián Uribe se encuentra de gira por Estados Unidos con su show 50 y pico: “Imagínate, yo en Nueva York, presentando mi show y ese mismo día estaba estrenando la película de El club del pie izquierdo.

En enero estreno la serie Carnada para Vix, y en febrero me confirman que tenemos el Auditorio Nacional, el 11 de febrero, para celebrar mis 35 años de carrera”, detalló.

Sobre presentarse en este importante recinto, el comediante confiesa que nunca lo imaginó. “Es el escenario más importante de México y no nada más para los cantantes; y para un comediante de mi generación, imagínate, realmente creo que soy muy afortunado de poder pisar ese escenario. Un show de comedia para 10 mil personas en el Auditorio Nacional, creo que valía la pena celebrar mis 35 años en grande”, agregó.

A sus 54 años, Adrián Uribe asegura sentirse en su mejor momento. “Me siento mejor que cuando tenía 30, me siento mejor físicamente, me gusta cómo me veo, estoy más maduro, más en paz, más consciente, disfrutando mi carrera y mi vida personal desde otro lado. Antes era como querer demostrar, y ahorita ya no quiero demostrarle nada a nadie, simplemente hago lo que amo”, afirmó.

El comediante reconoce que la edad no le ha pesado, aunque sí ha tenido que cuidarse más, sobre todo después del susto que tuvo con respecto a su salud.

“Llega el momento en que piensas: antes no me dolían las rodillas. Pero me cuido, por eso hago ejercicio y como bien, y más después del susto que tuve hace ocho años, que estuve hospitalizado. Ahí también me cambió la vida, me cambió el chip. Entonces, trato de cuidarme y de estar bien”.

Con más proyectos en el horizonte, Uribe tiene claro que hoy su prioridad es el equilibrio entre su carrera y su familia. “Quiero seguir haciendo más películas, más programas, más series… pero, sobre todo, quiero darle tiempo a mi familia, porque para mí, hoy por hoy, tienen la misma importancia mi carrera y mi familia”, concluyó.