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Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida

La conductora de televisión apareció esposada por las autoridades.

Octubre 30, 2026 • 
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Inés Gómez Mont

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Hace unos días se había informado la resolución de la Organización Internacional de Policía Criminal, con sede en Francia, que desde finales de septiembre de 2026, desactivó el mecanismo de rastreo global contra la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, tras evaluar un amparo extraordinario promovido por su defensa.

Sin embargo, este 30 de octubre, se dio a conocer que Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida.

En la fotografía que se hizo viral, se puede ver a Inés con tenis blancos, una pequeña falda y una hoja en su mano, mientras está esposada, junto a un par de agentes.

¿Qué se sabía de Inés Gómez Mont recientemente?

Apenas hace unos días, “hubo un segundo cateo en la casa de Inés Gómez Mont, luego de este cateo, decide poner a la venta esta casa… no es una casita”. Así, se supo que la conductora habría puesto a la venta su lujosa mansión de la ciudad de México por una millonaria cifra y tras un supuesto nuevo cateo.

El anuncio de que Interpol ya no la busca fue informado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que al mismo tiempo pidió que se reactiven las alertas. “Hoy me dijeron que Interpol quitó la ficha roja. Apenas hoy van a preguntar cuáles son las razones. El Gobierno, vamos a solicitar que se recupere la ficha roja”, indicó en La Mañanera.

Además, a un mes de que Interpol retiró la ficha roja para su búsqueda, Inés Gómez Mont publicó el libro con el debutó como escritora.

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Inés Gómez Mont y la portada de su libro

Inés Gómez Mont / BuscaLibre

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