“Traigo tristeza, traigo dolor. Sé que todos vamos para allá, sé que se tenía que ir”.

Raquel Garza se reunió la noche del martes 24 de noviembre en la zona sur de Tamaulipas con familiares y amigos para despedir a su padre, José Luis Garza Ortiz, conocido cariñosamente como ‘El Choco Milk’ o ‘El Choco’.

El señor José Luis perdió la vida a los 90 años, volviéndose una leyenda en el mundo del fisicoculturismo.

“Con mucho amor, con mucha gratitud. Ante todo la gratitud, ya que estoy honrando a mi padre como debe de ser. Vemos que mucha gente ha venido a verlo”, fueron las declaraciones que la actriz hizo al periódico ‘El Sol de Tampico’.

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Al tiempo, reconoció que el deceso de su padre representa un golpe muy fuerte, pero también manifestó su agradecimiento por la vida que tuvo llena de logros y sueños cumplidos.

“Estar viva, eso es lo que me deja, y con mucha gratitud. Traigo tristeza, traigo dolor. Sé que todos vamos para allá, sé que se tenía que ir, sé que fue un hombre con muchos sueños cumplidos, que llegó a la edad de los 90 años, pero el dolor está a flor de piel, por supuesto. Pero lo despido con muchísimo amor”, indicó Raquel.

La actriz también mencionó a sus hermanos Adriana, José Luis y Luisa, quienes junto con ella atraviesan este momento de duelo por la partida de su padre.

Los hermanos recordaron a su padre como un hombre amoroso que supo transmitir valores que permanecerán en la familia. Además de un ejemplo de disciplina, apasionado del deporte y con una enorme nobleza.

Sobre las causas del deceso no fueron precisas, sin embargo trascendió que el señor José Luis enfrentó el cáncer y lo venció, aunque los tratamientos posteriores terminaron afectando considerablemente su organismo.

La trayectoria de José Luis Garza Ortiz ‘El Choco’, padre de Raquel Garza

El reconocido deportista tampiqueño, destacó por sus importantes logros en el fisicoculturismo y levantamiento de pesas, dejó huella en el deporte local y en varias generaciones de atletas.

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Entre sus distinciones se encuentran ‘Míster Mundo’, ‘Míster Latinoamérica’, ‘Míster México’ y ‘Míster Tamaulipas’.

Descanse en paz.