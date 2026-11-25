“¿Cómo has estado, mi amor?, ¿No te lo esperabas?”.

Al interior de ‘La Mansión VIP’, a Paola Suárez la engañaron y le dijeron que la tatuarían pero lejos de sus compañeros, en otra de las habitaciones. La creadora de contenido quedó completamente sorprendida al ver a su mamá con un ramo de rosas.

Y es que la integrante de ‘Las Perdidas’ llevaba más de un año sin hablarse con su mamá, doña Montserrat Suárez.

“Ay, no mam*s”, soltó Paola al ver a la señora Montserrat y a partir de ese momento no paró de llorar.

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“¿Cómo has estado, mi amor?, ¿No te lo esperabas?”, dijo la madre de Paola.

Al tiempo, Paolita expresó: “Yo siempre lloro en mi casa, yo sola, y a veces hasta digo ‘mejor ya me quiero ir’, le digo a Diosito ‘ya mejor llévame porque me siento mal’, me siento desesperada y no sé qué hacer”, le confesó la influencer.

También le mencionó que extrañaba a su hermana Mayra, a quien tiene más tiempo de no hablarle y que soló se comunica con Lupita, su otra hermana.

Los problemas con su mamá y la pérdida de su abuela le han afectado a lo largo de los últimos meses, por lo que esta reconciliación era algo que necesitaban.

La influencer no detalló la causa específica del distanciamiento, sólo reconoció que todo comenzó por un impulso: “Nunca debí haber dejado de hablarte, pero son arrancones que uno tiene”. Según dijo, las peleas con su madre suelen ser por motivos menores: “Nos peleamos por cualquier pendej*da”.

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Luego de desahogarse, Paola Suárez le preguntó a su madre cómo fue que la producción de ‘La Mansión VIP’ pudo contactarla para que ingresara al encierro. Montserrat señaló que fue gracias a Wendy Guevara.