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‘Ventaneando’ SE DESLINDA de Inés Gómez Mont y usuarios les recuerdan que tenían comunicación con ella

En medio de la polémica los conductores buscaron que no se les relacione con Inés, pero las redes sociales no les perdonan que antes alardeaban de hablan con ella.

Noviembre 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ventaneando.jpg

‘Ventaneando’ habló de Inés Gómez Mont y se quisieron deslindar de su relación con ella.

Instagram

“’TV Azteca’ nada tiene que ver con Inés Gómez Mont”.

Tras la detención de Inés Gómez Mont, quien estaba prófuga de la justicia y enfrenta órdenes de aprehensión por delitos de peculado, delincuencia organizada operaciones de procedencia ilícita, por un monto de 3 mil millones de pesos, usuarios en redes sociales le cuestionaban a ‘Ventaneando’ por qué no hablaban de ella.

Ante la polémica y los reclamos, la tarde de ayer, los conductores abordaron el tema. Y ante la curiosa ausencia de Pati Chapoy, Pedro Sola recordó que Inés sí trabajó en la emisión, pero que después se fue a través empresa.

“Con la reciente detención de Inés Gómez Mont allá en Florida por una situación migratoria, la gente dice ¿por qué no hablan de ella?; Inés trabajo aquí unos cuantos años, hace muchísimo”, dijo Sola, a quien también le reprocharon por sus dichos sobre envenenar perros.

TE RECOMENDAMOS: Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión

Luego, Jimena Pérez recordó que Gómez Mont estuvo en el programa cuando estaba casada con Javier Díaz, su primer esposo y con quien tuvo a sus primeros cuatro días. Luego, expresó que al gobierno le conviene mencionar al programa para “hundirlos”.

“Van a decir exconductora de ‘Ventaneando’ porque al gobierno le conviene hundirnos de cierta forma, pero después de aquí recuerden hizo muchísimas cosas en la empresa que también está en Periférico pero mucho más al norte”, mencionó ‘La Choco’ haciendo referencia a Televisa.

Tocó el turno de Mónica Castañeda, quien manifestó con ironía: “Pero durante todo el tiempo que estuvo prófuga nadie supo dónde estaba..."; y agregó: “porque la señora cometió delitos, la señora tiene la presunción de inocencia y tendrá que responder o no ante la autoridad mexicana”.

Por su parte, Rosario Murrieta, quien trabajó con Gómez Mont directamente, puntualizó que ellos no son culpables de nada.
“Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos, es la autoridad la que tiene que hacerse cargo”.

Linette Puente también opinó que la única responsable de la situación en la que se encuentra era la propia Inés, pues fue ella quien decidió ligarse a Víctor Manuel Álvarez Puga.

“Lo que sucedió con Inés Gómez Mont son decisiones que ella tomó en su vida, ligarse a una persona que se dedica a facturar, esa es una decisión suya, de nadie más que de ella”.

Y agregó que “estamos con su familia y ya, nada más”.

Pedro volvió a tomar la palabra y destapó que todos sabían dónde estaba Inés, todo mundo sabía, las amigas iban a visitarla a esa mansión que tenía, a los niños, todos sabían”.

Murrieta abundó que cuando el programa cumplió 25 años se hizo un enlace telefónico con Inés, que en ese momento no tenía ningún problema legal.

“Nosotros no tenemos nada que ver”, finalizó Rosario, y Pedro Sola remató: “’TV Azteca’ nada tiene que ver con Inés Gómez Mont”.

Ante los dichos de los presentadores, usuarios en redes sociales les recordaron de la buena relación que siempre llevaron con la señalada y que no sólo en los 25 años del programa se comunicaron. Ya siendo prófuga y ante el fallecimiento de Daniel Bisogno, ‘Ventanenado’ alardeaba que Inés les había llamado para darles el pésame.
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Inés Gómez Mont trabajó cerca de 14 años en ‘TV Azteca’, donde comenzó su carrera en 1997 como actriz y posteriormente se incorporó a los espacios informativos y de espectáculos; en mayo de 2016 dejó la televisora y se integró a ‘Televisa’, donde colaboró durante cerca de tres años, a partir de su llegada el 30 de mayo de ese año al programa ‘¡Cuéntamelo ya!’.
Ventaneando inés gómez mont
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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