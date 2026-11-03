Inés Gómez Mont SERÁ DETENIDA en cuanto pise México si EE.UU. la deporta; tiene 3 órdenes de aprehensión

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que detendrá a Inés Gómez Mont si es deportada por Estados Unidos, ya que en el país tiene tres órdenes de aprehensión libradas por jueces federales mexicanos.

La exconductora de ‘Ventaneando’ es buscada por varios delitos, entre ellos omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

“En las últimas semanas, en colaboración con autoridades estadunidenses, hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes. Su detención obedece, en este momento, a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de los Estados Unidos. De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, señaló la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

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Agregó que desde que Gómez Mont huyó de México, la Fiscalía ha buscado presentarla ante la justicia mexicana.

“En septiembre de 2025, se solicitó a los Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y en coordinación con el Departamento de Justicia, integramos la petición formal correspondiente”.

A través de un video, Godoy detalló que uno de los libramientos judiciales lo solicitó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que dos más fueron por la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.

Indicó que de acuerdo con las investigaciones Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos a través de empresas fachada conocidas como “fantasma”.

Al tiempo, dijo que habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría causado un daño a la Hacienda Pública por más de 13 millones de pesos.

“Estas conductas son graves. El esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de 2.450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales”.

La Fiscal reiteró que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, además de que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.

“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos”.

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Gómez Mont goza de presunción de inocencia y serán los tribunales mexicanos quienes determinen su responsabilidad. “A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos. Donde haya impunidad, habrá investigación”, concluyó.