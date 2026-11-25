Esta noche del 24 de noviembre, se conocerá el lugar que ocupa María Vargas en el concurso Miss Universo 2026.

La edición 75 del certamen de belleza se realiza en San Juan, Puerto Rico, donde la mexicana Fátima Bosch entregará el título a su sucesora.

María Vargas, la representante mexicana, no logró avanzar en la competencia... Se quedó fuera del Top 12, integrado por:

Chile

Republica Dominicana

Estados Unidos

Nueva Zelanda

Cuba

Puerto Rico

Filipinas

Colombia

Nicaragua

Venezuela

Republica Democratica del Congo

Francia

Después, las finalistas de Miss Universo 2026 fueron:

Filipinas

Nueva Zelanda

Venezuela

República Dominicana

Puerto Rico

¿Quién es la mexicana María Vargas?

Egresada de la licenciatura en Negocios Internacionales, la originaria de Zapopan, Jalisco, tiene 28 años.

Es modelo, empresaria y escritora. Incluso tiene un libro llamado “Miss Trouble desde 2024 donde cuenta su historia de dificultades físicas y emocionales.

El 29 de agosto fue coronada durante la final nacional de Los Cabos, Baja California Sur. Fátima Bosch le entregó la corona.