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Inés Gómez Mont habría descubierto que su esposo la engañó: “Ya están separados”

Tres fuentes diferentes confirmaron esta versión, que se publicó en el sitio Cuna de grillos

Noviembre 05, 2026 • 
Alejandro Flores
ines gomez mont victor manuel alvarez puga.jpg

Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

Instagram Inés Gómez Mont / Freepik

La vida familiar de Inés Gómez Mont ha sido motivo de polémica.

Hasta antes de su etapa de prófuga, la conductora estuvo siempre dispuesta a hablar públicamente de lo que pasaba en su faceta romántica y como madre de familia.
Ahora que fue arrestada, han comenzado a surgir versiones de lo que pasó con ella durante estos años y la pregunta más recurrente es: cuál es la situación actual de su matrimonio.
Gómez Mont se casó con Víctor Manuel Álvarez Puga en 2015. Ella llegó a llamarlo “mi salvador”, ya que antes de conocerlo atravesaba por una complicada situación económica y una disputa con su primer marido, Javier Díaz.
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¿Por qué se divorciaron Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga?

Todo indica, sin embargo, que ese matrimonio con Álvarez Puga no sobrevivió a la tempestad que significó estar prófugos, luego de que el gobierno mexicano los acusó de lavado de dinero.
De acuerdo con el periodista Alberto Tavira, llevan dos años separados.

“Aunque al inicio sonaba a jugada de abogados para proteger bienes, fuentes distintas confirmaron que hubo una tercera en discordia que detonó la separación y la firma definitiva del divorcio”, asevera Tavira en su perfil de Instagram “Cuna de grillos”.

Asegura que lo confirmó con tres fuentes diferentes, todas cercanas a la pareja.

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Igual que Gómez Mont, Álvarez Puga fue arrestado por una causa migratoria en 2025. Actualmente sigue su proceso en libertad bajo fianza y sujeto a un grillete electrónico para su ubicación.

De acuerdo con los datos de Tavira, al momento del arresto del empresario, la pareja ya estaría separada por lo que el periodista conjetura:

“Con Inés herida y fuera del panorama de pareja, el rumbo de las investigaciones y declaraciones ante las autoridades podría dar un giro de 180 grados.”

inés gómez mont Víctor Manuel Álvarez Puga
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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