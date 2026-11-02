Tras arresto de Inés Gómez Mont, ¿qué pasará CON SUS 6 HIJOS? Esto se sabe

El viernes por la tarde, la noticia del arresto de Inés Gómez Mont sacudió al mundo del entretenimiento. Y tras la confirmación de su aprehensión quedaron en el aire ciertas interrogantes como el destino de sus 6 hijos biológicos.

En tanto, reportes de medios internacionales sugieren que la expresentadora de ‘Ventaneando’ se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Luego, medios como ‘El Universal’, desveló que Gómez Monas estaría recluida en el ‘Broward Transitional Center’, un centro de detención migratoria ubicado en Pompano Beach, Florida.

Inés enfrenta en México órdenes de aprehensión emitidas en su contra desde 2021 por estar vinculada presuntamente con un esquema de desvío de recursos públicos, simulación de contratos, uso de empresas facturares y lavado de dinero.

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¿Dónde están y qué pasará con los hijos de Inés Gómez Mont?

La también escritora se convirtió en madre de Inés y los trillizos Javier, Bruno y Diego, en su primer matrimonio con el empresario Javier Díaz Bravo.

Tras su divorcio en 2013, contrajo matrimonio en 2015 con Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien procreó a Bosco y a María.

Además, eventualmente estaba al cuidado de ‘Mayito’, su hijastro, el primogénito de Álvarez Puga.

En el momento de su detención, no estaba claro si los seis hijos de Inés estaban con ella. Tampoco si residían en Estados Unidos con sus padres ni desde cuándo.

Algunos medios indican que las autoridades estadounidenses tendrán que revisar el caso para determinar qué pasará con los hijos de Gómez Mont y en quién recaería legalmente su cuidado mientras ella no se encuentre en libertad.

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¿Dónde está el esposo de Inés Gómez Mont?

Álvarez Puga fue arrestado por ICE en octubre de 2025. Semanas después su nombre salió de los registros del centro de detención en el que estaba y desde entonces no está claro su paradero.

Al igual que su esposa, el abogado tiene órdenes de aprehensión en México.