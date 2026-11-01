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Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL: “Nos quieren dar atole con el dedo”

El comunicador externó sus dudas sobre el tema.

Noviembre 01, 2026 • 
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Michelle Rubalcava duda que la detención de Inés Gómez Mont sea REAL

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El pasado 30 de octubre, se dio a conocer que Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, luego de varios años como prófuga de la justicia. Incluso se viralizó una fotografía donde aparece esposada y custodiada por dos agentes de la policía.

Sin embargo, ya hay quien no cree en la veracidad del hecho. Así lo compartió el conductor Michelle Rubalcava en sus redes sociales. Para él, la detención de Inés es completamente FALSA.

"¿Cómo la gente cree que esto es una realidad? ¿Cómo no se dan cuenta que ea fotografía es hecha con inteligencia artificial?”, es parte de lo que dijo. ¿Por qué los espacios noticiosos ni nuestra presidenta no han dicho nada? Que nos quieran desviar la atención a algo que acaba de pasar con el INE es algo diferente”.

Pero esto no pasó. O sea, hay foto de Inés pero no hay foto del marido que lo agarraron hace un año, de eso no hay foto. Y que Inés estando en la misma casa en Florida a él sí lo agarraron y a ella no... De verdad, abran la mente, esa foto no es real, no lo fue”, dijo en un video de sus redes sociales..

“A todos nos gusta el sensacionalismo y queremos la nota. Me llama tanto la atención que ella y su marido morían por capturarlos, y ahora no dice nada el gobierno. Nos quieren dar atole con el dedo”.

“Está muy extraño”, ha dicho Michelle Ruvalcaba. “La verdad, desde la fotografía, todo, se me hace muy extraño. Incluso pienso que nos quieren hacer creer que los agarraron para que ya dejemos el tema en paz”.

¿Dónde anduvo y qué hizo Inés Gómez Mont durante los 5 años que estuvo prófuga?

Desde septiembre de 2021, cuando publicó un comunicado para negar las acusaciones, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont desapareció de la vida pública pero siempre hubo pistas de su paradero en Florida.

La investigación contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, fue primero por desvío de recursos federales, asignados a temas de seguridad pública.

Luego se agregaron cargos por peculado, delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero, todo dentro de una carpeta de investigación que sirvió para solicitar una ficha roja a Interpol.

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Inés Gómez Mont

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Michelle Rubalcava inés gómez mont
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