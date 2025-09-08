Suscríbete
Regina Blandón fue víctima de abuso infantil: “Tenía 6 años… y nadie lo sabía”

La actriz de ‘Mirreyes vs. Gódínez’ descubrió que había desarrollado algunos miedos a raíz de los hechos.

September 08, 2025 
Ericka Rodríguez
Regina-Blandón.jpg

Regina Blandón abrió su corazón y narró un episodio que marcó su niñez.

“Toda mi infancia dormía con la luz prendida y me acuerdo”.

Regina Blandón ofreció una entrevista al comunicador Yordi Rosado donde reveló que fue víctima de abuso sexual a los seis años. Los hechos ocurrieron en la casa de sus abuelos en Acapulco y durante años nadie supo lo que ocurrió.

Antes de alcanzar fama y popularidad como ‘Bibi’ en ‘La Familia P.Luche’, ‘Michelle’ en ‘Mirreyes vs. Godínez’ y ‘Yuri’ en ‘Mentiras, la serie’, Regina enfrentó una experiencia traumática que marcó su niñez.

Regina sufrió abuso cuando era una niña

Según contó Blandón, el abuso ocurrió cuando un hombre que trabajaba para la familia entraba a su habitación por las noches.

“Ha sido un proceso bien fuerte, deja tú de lo mío que fue mucho psicólogo, lo que pasaba era en la casa de mis abuelos en Acapulco. Un señor trabajaba ahí, la señora que cocinaba y el señor que se encargaba de la casa, y se metía a mi cuarto en las noches y me tocaba, tenía como 6 años”.

“Tenía seis años y nadie lo sabía”, dijo Regina, quien también detalló que su hermano dormía en el mismo cuarto, pero no se dio cuenta e incluso no recuerda nada.

La actriz lo mantuvo en secreto hasta que, durante unas vacaciones, se lo contó a su primo mayor, quien contó a la familia lo que había ocurrido. La reacción fue de hermetismo: “En mi casa fue psicólogo, no se habla más, ya, cerrado. Entonces toda mi infancia dormía con la luz prendida, porque era mi lugar seguro”, relató Blandón.

Ansiedad y miedos

Miedos persistentes y ansiedad se desarrollaron en Regina, quien por años no comprendía el origen de su pánico a la oscuridad ni por qué no podía ver películas de terror. Con el tiempo, terapia y gracias a la actuación es como pudo identificar lo que le había pasado.

“Mi pánico a la oscuridad era tal que no podía ver películas de terror, no me di cuenta hasta muchos años después con otro psicólogo de lo que lo había causado”, confesó.

En la charla, Blandón reflexionó sobre la violencia sexual infantil y la idea errónea de que sólo ocurre en contextos marginales. “Las personas que estén viendo esto, que sean víctimas de abuso, pasa en todos los lugares, en cualquier estrato social, económico, y todo mundo piensa que una agresión sexual es en un callejón oscuro, pero no: es en tu casa, tu tío, tu primo, tu papá”, advirtió.

Lo ocurrido se relaciona directamente con la obra de teatro ‘Prima Facie’, que protagoniza, y donde mediante un monólogo cuestiona el funcionamiento del sistema judicial en casos de agresión sexual.

“Sí, justo ahora la obra que estoy haciendo, que se llama ‘Prima Facie’, es un monólogo que habla de agresiones sexuales y violencia de género… Es una abogada que le pasa a ella y tiene que esperar que la ley a la que ha dedicado la vida esté de su lado…

“La ley de agresión sexual gira sobre el eje incorrecto, porque te piden claridad y cronología, y si algo se sale de la historia entonces es no creíble. El agresor siempre sale libre porque hay una duda razonable”, denunció Regina, señalando los problemas que enfrentan las víctimas en búsqueda de justicia.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
