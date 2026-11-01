La época en la que Inés Gómez Mont sufrió por falta de dinero y con sus hijos enfermos: “Lloré como mártir”

La separación de su primer esposo fue una etapa complicada en la vida de Inés Gómez Mont.

La conductora de televisión fue arrestada este viernes 30 de octubre luego de 5 años en los que estuvo prófuga, perseguida bajo la acusación de 4 cargos: defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), delincuencia organizada y peculado.

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Inés Gómez Mont tuvo un primer matrimonio con Javier Díaz, con quien tuvo 4 hijos, incluyendo unos trillizos.

Su divorcio coincidió con una de las etapas más complicadas en la vida de esos trillizos: Javier, Diego y Bruno.

El miedo de Inés Gómez Mont

En una entrevista con Mónica Noguera para Imagen Televisión, la conductora narró que vivió momentos agobiantes que la pusieron al límite de sus fuerzas.

“Me vi sola con la responsabilidad de 4 niños y me dio mucho miedo”.

Contó, por ejemplo, que ante la ansiedad de quedarse sin dinero, comenzó a cobrar mucho menos por su trabajo, con tal de que la contrataran.

El mayor de sus problemas como madre es que los trillizos estaban enfermos.

“Como eran prematuros, les ponían unas vacunas especiales en los tobillos que me costaban un dineral. Era un cúmulo de presiones: me acuerdo que me ponía a contar cuánto dinero tenía ahorrado y decía: para cuántos años o meses me alcanza de las colegiaturas y seguro de gastos médicos”.

La situación se complicó aún más cuando a uno de sus hijos, Diego, lo diagnosticaron sordomudo y con enanismo.

“Me acuerdo que empecé a llorar como mártir”, cuenta.

Inés Gómez Mont llama a Víctor Manuel Álvarez Puga, se segundo márido, como su “salvador” porque con su apoyo fue que superó esa etapa complicada.

No obstante, en 2021 los problemas legales aparecieron con las acusaciones primero en contra de Álvarez Puga y luego contra ella. Él fue detenido en 2025 y ahora es ella la que también está presa.