“¿No que invitada especial y ni te mencionaron”.

Mariana Ochoa afirmó que sería jueza de la final de ‘Miss Universe’, celebrada el pasado 24 de noviembre en Puerto Rico, sin embargo no ocurrió así. Tampoco su nombre apareció en ninguna de las listas oficiales divulgadas por la organización.

La propia exOV7 compartió en sus redes sociales que ya había viajado hasta el país sede del concurso de belleza e incluso apareció junto al maquillista Alfonso Waithsman para que la dejara espectacular, pero después tuvo que recular y admitir que sólo era invitada.

Con antelación y al ser cuestionada sobre su papel y cómo calificaría a las participantes de ‘Miss Universe’, Mariana había dicho que: “creo que es una responsabilidad súper grande, lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas. Sería espectacular que pudiéramos entregarle a ella la corona”.

TE RECOMENDAMOS: Miss Universo 2026: ¿En qué lugar quedó la mexicana María Vargas?

Guarden esto para cuando Mariana Ochoa intente negar que mintió 😂😂 pic.twitter.com/9ZjwnG2K9e — Taypanocha (@Taypanocha) November 25, 2026

La mexicana, María Vargas no ganó ni tampoco Mariana Ochoa fue jueza, pero al final se encontró con Fátima Bosch, con quien viajó de regreso.

“Y la sorpresa más bonita de la noche: compartir el mismo vuelo con Fátima y poder felicitarnos en persona. ¡Qué bonito coincidir!”, expresó en sus redes sociales junto a una fotografía de ambas.

Pero los usuarios de redes sociales no se lo perdonaron y comenzó la ola de críticas: “¿felicitarte por qué? ¿Fuiste ‘Miss Universe’ o qué?… ¿No que invitada especial y ni te mencionaron. RIDI”, “la jueza de hierro”, “¿no que iba de jurado?”, “los invitados especiales van hasta atrás? Una fila más atrás y lo veías desde México”, fueron algunos de los comentarios que recibió Mariana en sus publicaciones.

NO TE VAYAS SIN LEER: Mariana Ochoa dice que Valentín Elizalde iba a cantar con OV7 en 2014 ¡cuando llevaba 8 años de muerto!

Cabe recordar que la cantante reprogramó el concierto que tenía previsto para el 21 de noviembre en el ‘Teatro Galerías’ de Guadalajara. Explicó en un comunicado que dos compromisos profesionales internacionales motivaron el cambio: su asistencia a los ‘Latin Grammy’ y su participación en la final de ‘Miss Universe 2026’.