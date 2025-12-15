Filtran primeras imágenes de Miss Jamaica llegando a su país en silla de ruedas tras terrible caída

Miss Jamaica tuvo que viajar a su país, y en redes sociales ya circulan imágenes en donde se le siendo dirigida en silla de ruedas.

Gabrielle Henry permaneció casi un mes en terapia intensiva luego de cayera del escenario durante una ronda preliminar de vestidos de noche el 19 de noviembre pasado.

La modelo fue admitida inmediatamente en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo constante monitoreo neurológico, según la Organización Miss Universo.

Sin embargo, hace una semana el certamen internacional dio a conocer que Henry sería enviada a su país y estaría “acompañada por un equipo médico de escolta completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con el tratamiento y la recuperación”.

Tras enfrentar una hemorragia intracraneal, Gabrielle tuvo que viajar a Jamaica, y en redes sociales ya circulan imágenes en donde se observa a la Miss siendo dirigida en silla de ruedas.

De acuerdo con el periodista Damion Mitchell, Miss Jamaica, fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

Miss Universo aclaró que cubrió los gastos médicos y de rehabilitación de Henry durante su estancia en Tailandia, además del alojamiento y manutención de su madre y su hermana.

UPDATE: Miss Universe Jamaica Dr Gabrielle Henry is now admitted to a corporate area hospital under the supervision of a neurologist. She landed at the Norman Manley International Airport in Kingston under medical escort late Thursday evening. Her mother and sister were also… pic.twitter.com/fdTKnRFixs — Damion Mitchell (@DamionMitch) December 12, 2025

En el comunicado oficial emitido por el certamen internacional, se detallaron las circunstancias del accidente ocurrido durante las preliminares.

“Dra. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que ocasionó una hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, señala el documento.

Miss Chile había destapado abandono a Gabrielle

En tanto, Inna Moll, representante de Chile, reveló en los primeros días de diciembre, que en realidad tenía poca atención por parte de los dueños de Miss Universo.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes ingresada a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, expresó Moll.

Al respecto, Inna destacó sentirse “triste y molesta” por la situación que vivió Gabrielle, quien al igual que las otras 120 concursantes del mundo, hicieron todo durante un año para representar a su país.