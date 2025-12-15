Suscríbete
Viral

Filtran primeras imágenes de Miss Jamaica llegando a su país en silla de ruedas tras terrible caída

El arribo de la aspirante a reina de belleza causó gran impacto entre los presentes.

Diciembre 15, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Miss-Jamaica-reaparece.jpg

Miss Jamaica fue enviada a su país tras estar en terapia intensiva casi un mes.

Instagram

Miss Jamaica tuvo que viajar a su país, y en redes sociales ya circulan imágenes en donde se le siendo dirigida en silla de ruedas.

Gabrielle Henry permaneció casi un mes en terapia intensiva luego de cayera del escenario durante una ronda preliminar de vestidos de noche el 19 de noviembre pasado.

La modelo fue admitida inmediatamente en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo constante monitoreo neurológico, según la Organización Miss Universo.

Sin embargo, hace una semana el certamen internacional dio a conocer que Henry sería enviada a su país y estaría “acompañada por un equipo médico de escolta completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con el tratamiento y la recuperación”.

Tras enfrentar una hemorragia intracraneal, Gabrielle tuvo que viajar a Jamaica, y en redes sociales ya circulan imágenes en donde se observa a la Miss siendo dirigida en silla de ruedas.

De acuerdo con el periodista Damion Mitchell, Miss Jamaica, fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

Miss Universo aclaró que cubrió los gastos médicos y de rehabilitación de Henry durante su estancia en Tailandia, además del alojamiento y manutención de su madre y su hermana.

En el comunicado oficial emitido por el certamen internacional, se detallaron las circunstancias del accidente ocurrido durante las preliminares.

“Dra. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que ocasionó una hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, señala el documento.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
quie esla mascara final.jpg
Famosos
De streamers a galanes de telenovela: estos famosos han sido eliminados de "¿Quién es la Máscara?”
La final de "¿Quién es la Máscara?” es este 14 de diciembre y enfrenta a 4 personajes
Diciembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

Miss Chile había destapado abandono a Gabrielle

En tanto, Inna Moll, representante de Chile, reveló en los primeros días de diciembre, que en realidad tenía poca atención por parte de los dueños de Miss Universo.

“La organización ni siquiera se ha dedicado a irla a ver al hospital. Creo que no es un tema menor cuando tienes ingresada a una de nuestras candidatas, que llega de otro país a darlo todo por su país y a la organización, y no tiene respuesta de la organización que debería de estar ahí con ella”, expresó Moll.

Al respecto, Inna destacó sentirse “triste y molesta” por la situación que vivió Gabrielle, quien al igual que las otras 120 concursantes del mundo, hicieron todo durante un año para representar a su país.

miss universo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
payasito-tuki-tuki.jpg
Viral
Familia del payasito ‘Tuki Tuki’ exige justicia y revela que lo habían extorsionado, “pero no cedió”
Diciembre 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yulay.jpg
Viral
Influencer les presta dinero, ellos regresan a pagar y reciben una recompensa que hace llorar a todos
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch (1).jpg
Famosos
¿Dónde y cuándo aparecerá Fátima Bosch por primera vez en México como Miss Universo?
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
quincenera.jpg
Viral
Papás regala cirugía a su hija por sus XV años, pero termina con derrame cerebral e inmóvil
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
maestro bops juanpazurita.jpg
Famosos
Final de "¿Quién es la Máscara?": Maestro Bops llora al ser eliminado; resulta ser amigo de Juanpa Zurita
El último episodio del programa comenzó con un combate entre Carro Ñero y Maestro Bops
Diciembre 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia julian figueroa.jpg
Famosos
Maribel Guardia narra su peor experiencia con el alcohol tras la muerte de su hijo Julián: “Él me salvó”
La actriz no toma, pero en aquella ocasión el dolor la llevó a tomar una mala decisión
Diciembre 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar marcela rubiales.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar insulta a su tía Marcela Rubiales: "¿Quieres hablar de lo que le hiciste a la familia?”
El cantante, hijo de Pepe Aguilar, está enojado porque llevaron a su hija a un concierto de Ángela Aguilar
Diciembre 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
selena quinatanilla abraham quintanilla.jpg
Famosos
Abraham Quintanilla y su hija Selena se reúnen gracias a la Inteligencia Artificial
La noticia de la muerte de Abraham se dio este sábado 13 de diciembre. Su hijo AB hizo una emotiva publicación en Instagram
Diciembre 14, 2025
 · 
Alejandro Flores